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二林之光稻作智農聯盟啟動 農民善用APP做田間管理

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
二林鎮公所、在地農企業壽米屋與契作農民合作建置二林之光稻作智農聯盟今天舉行啟動儀式，並發表「二林之光」地方創生品牌。記者林宛諭／攝影
二林鎮公所、在地農企業壽米屋與契作農民合作建置二林之光稻作智農聯盟今天舉行啟動儀式，並發表「二林之光」地方創生品牌。記者林宛諭／攝影

由農委會農糧署、彰化縣政府輔導，二林鎮公所、在地農企業壽米屋與契作農民合作建置二林之光稻作智農聯盟今天舉行啟動儀式，並發表「二林之光」地方創生品牌，農糧署署長胡忠一表示，最傳統的農業結合科技，讓農民均能使用APP做好田間管理，也希望把這套智慧農業模式能推廣到全台，並把台灣的稻米行銷到全世界。

二林之光稻作智農聯盟今天在香田國小舉行啟動儀式，農糧署署長胡忠一、農科院院長陳建斌、彰化縣副縣長洪榮章、二林鎮長蔡詩傑等人與農民們一起見證二林稻米產業實現智慧農業時代，進入稻作智農聯盟的創新營運模式。

二林鎮長蔡詩傑說，二林鎮是彰化縣土地面積最大的鄉鎮，稻作面積也是全縣最大，在地農企業大橋牌壽米屋是台灣最早導入農民契作栽培管理及引進日本越光米的碾米廠，也很早就配合農糧署輔導成立稻米產銷契作集團產區，屢獲績優、多屆精饌米獎等殊榮，近年更運用智慧農業基礎建設、大數據、雲端及物聯網等來幫助農產業升級，提高農民收益及對外行銷二林品牌優質米，是台灣地方創生的先驅典範，也與二林地方創生所提的六級化農產業相符。

壽米屋總經理陳肇浩說，他們從2005年即經農糧署輔導成立稻米產銷契作集團產區，種植農改場研發的特色米，包含了越光米、台中194號、台南16號，年契作面積有1400公頃、年契作農戶逾700位，集團產區在五年內透過農委會「智慧農業業界參與計畫」及「業界科專計畫」輔導，引入科技及自動化技術，建置產、製、銷決策平台「米屋智農平台」，從田間生產管理、加工到銷售端，透過雲端數據情報，大幅提升經營決策效能。

陳肇浩說，目前集團產區已有500名農民運用手機智慧管理農田，而達成產銷履歷驗證年契作面積超過1000公頃，智農平台已設置10處田間感測器及微氣象站，收集環境氣溫及田間水位、土壤溫度等數據，傳輸進入資料雲，透過管理系統，提供契作農民精準作業指導，農民再以手機回送田間栽培紀錄，直接連結政府產銷履歷系統，最終希望「大家看見台灣，愛上二林」。

二林鎮公所、在地農企業壽米屋與契作農民合作建置二林之光稻作智農聯盟今天舉行啟動儀式，並發表「二林之光」地方創生品牌。產區內已有500名農民運用手機智慧管理農田，而達成產銷履歷驗證年契作面積也超過1000公頃。記者林宛諭／攝影
二林鎮公所、在地農企業壽米屋與契作農民合作建置二林之光稻作智農聯盟今天舉行啟動儀式，並發表「二林之光」地方創生品牌。產區內已有500名農民運用手機智慧管理農田，而達成產銷履歷驗證年契作面積也超過1000公頃。記者林宛諭／攝影

農民 農糧署 稻米

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