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桃園龍德宮徒步至鹿港天后宮刈火進香 粉領組轎班吸睛
主祀四媽祖的桃園龍德宮進行八天七夜遶境行程，今天上午抵達鹿港，徒步前往鹿港天后宮刈火進香，今天雖下雨，許多信徒擺設香案恭迎媽祖，場面熱鬧滾滾，其中由櫃姐、大學生、空姐等粉領族組成的仙女轎班負責扛轎，她們年紀都不到30歲，相當吸睛。
桃園龍德宮宮主丁素珠指出，這次到天后宮進香刈火，進香團人數約5千多人，今天飄雨讓人很高興，最大的願望有兩個，第一個就是希望能早日天降甘霖，讓民眾不用擔心缺水，第二個願望就是期待疫情趕快消散，讓人民平安，百業興盛。
鹿港天后宮主委張偉東也表示，他向天后宮媽祖婆祈求天降甘霖，紓解中部地區的旱象，上午看到天空飄著細雨，久旱終於逢甘霖，大家心裡都很歡喜，也感念媽祖婆的靈驗。
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