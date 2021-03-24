桃園龍德宮徒步至鹿港天后宮刈火進香 粉領組轎班吸睛

主祀四媽祖的桃園龍德宮進行八天七夜遶境行程，今天上午抵達鹿港，徒步前往鹿港天后宮刈火進香，今天雖下雨，許多信徒擺設香案恭迎媽祖，場面熱鬧滾滾，其中由櫃姐、大學生、空姐等粉領族組成的仙女轎班負責扛轎，她們年紀都不到30歲，相當吸睛。

桃園龍德宮宮主丁素珠指出，這次到天后宮進香刈火，進香團人數約5千多人，今天飄雨讓人很高興，最大的願望有兩個，第一個就是希望能早日天降甘霖，讓民眾不用擔心缺水，第二個願望就是期待疫情趕快消散，讓人民平安，百業興盛。