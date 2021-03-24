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彰化縣農會理監事出爐 蕭景田表態問鼎理事長

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣農會今天在員林市昇財麗禧酒店舉辦第19屆會員代表大會，選出理監事及全國農會代表，全國農會理事長蕭景田（中）面對媒體詢問，他也大方表態，將角逐彰化縣農會理事長，繼續為農民服務。記者林宛諭／攝影
彰化縣農會今天在員林市昇財麗禧酒店舉辦第19屆會員代表大會，選出理監事及全國農會代表，全國農會理事長蕭景田（中）面對媒體詢問，他也大方表態，將角逐彰化縣農會理事長，繼續為農民服務。記者林宛諭／攝影

彰化縣農會今天在員林市昇財麗禧酒店舉辦第19屆會員代表大會，選出理監事及全國農會代表，全國農會理事長蕭景田面對媒體詢問，他也大方表態，將角逐彰化縣農會理事長，繼續為農民服務。

彰化縣農會今天在會員代表大會中選出包括蕭景田等15席理事、張瀚天等5席監事及5席全國農會代表，有意問鼎縣農會理事長的蕭景田與唯一登記遴選總幹事的員林果菜市場副總經理張建豐均在現場緊盯開票過程，選舉結果，蕭景田也掌握多數理事席次。

今天選出理監事後，彰化縣農會將於4月1日舉行理監事會，當天再選出理事長、常務監事，並遴聘縣農會總幹事。

即將卸任全國農會理事長的蕭景田表示，他擔任過兩屆全國農會理事長，因即將卸任，也將爭取彰化縣農會理事長，若能當選，絕對會針對彰化縣的農業問題來配合農委會與縣府相關措施，協助讓農民更能賺錢，讓耕作能更順遂，也讓農會業務蒸蒸日上。

農會 農民

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