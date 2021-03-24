台中大甲幸福社區今天種藺草 9月可收割編織物品

藺草編織是台中市大甲當地特色文化之一，台中市議員施志昌、大甲區長顏金源和大甲區幸福社區發展協會理事長陳桂蘭、幸福里長翁木榮和社區居民，今天在幸福里種植藺草，施志昌表示，幸福社區為了保存與傳承當地文化，前年開始復育藺草，推廣藺草編織文化，每年9月就可收割用以編織物品。

施志昌表示，編藺草是過去在大安溪以北至苑裡溪以南重要的經濟活動，隨著時代的變遷逐漸沒落，但過去經驗累積所造就的編織技術，已成為當地文化的表徵。

施志昌說，這兩年編織藺草的在地「達人」們也持續開個教授編織藺草，希望把技術傳承下去，學生製作的作品每年也會在成果展中展示出來；施志昌表示，今年開始他會努力尋找知名賣場或是適當的通路地點展示，讓藺草工藝能被更多人看見。

陳桂蘭表示，藺草的編織必須經過許多程序，從種植到收割外，收割後還要經過析草、剝不完全葉、槌草、揉草、鋪草等程序處理收割下來的藺草才能編織，而編織程序還有接草、填草、折邊與磨平等等，才能完成一項藺草製作的工藝品。