台中大安農會芋頭豬肉水餃新上市 原價600優惠價299元

台中市大安區農會今天在飛天豬餐館舉辦芋頭豬肉水餃的新品上市發表會，大安農會將在地農民種植的優質檳榔心芋頭，結合大安農會生產的產銷履歷豬肉，透過簡單的調味，新鮮Q彈的豬肉搭配綿密鬆軟的芋頭；芋頭豬肉水餃每包100粒裝，原價600元，優惠價299元，新品上市活動優惠2包一組399元，優惠期間即日起至4月30日止，購買可洽飛天豬生活館04-26712229#42，或上臉書搜尋：飛天豬．安農。

今天的發表會由大安農會總幹事蔡建宗主持新品上市說明會，五股農會總幹事姚舜仁、推廣部主任、逢甲大學楊坤鋒教授、農業局畜牧科劉奕成及楊鵑華教授等人一起品嚐享用芋頭豬肉水餃。

總幹事蔡建宗表示，台中市大安區芋頭種植有170多公頃，與大甲為同一個芋頭產區，品種為檳榔心芋頭，具有Q、香、鬆、高澱粉之優質品質，從2014到2017年連續多年得到台中市芋頭評鑑總冠軍頭銜；農會有鑑於社會大眾對食品安全的重視，幾年來大力輔導種植生產履歷芋頭，以大安偶芋品牌做行銷推廣，並多元開發芋頭相關豬肉加工品，如芋頭豬肉水餃、芋頭純肉貢丸，以及開發中的芋頭豬肉餡餅、芋頭排骨湯及芋頭瘦肉粥等。

芋頭由農民產地新鮮直送，送達大安區肉品市場加工廠後經清洗及削切處理，透過熟稔的加工技術，將新鮮芋頭變成一道道美味的料理，消費者買回後經過簡單的解凍及復熱即可享受，很方便。

加工課長周于翔表示，大安區肉品市場的研發團隊持續開發農產品結合畜產品的新產品，除了可增加農產品的新用途外，期望可解決農產品量多價崩的情形，創造農民的價值。

台中市大安區肉品市場是全國第一間從拍賣、屠宰、分切到加工一元化多功能肉品物流中心，更取得了工廠ISO2200及HACCP國際驗證及產品產銷履歷三驗證，以產銷履歷作為經營方向，以安全性、可溯源性、資訊公開性及農業環境永續性來經營，期許消費者享用美味之餘，還能享受到安全性。