快訊

詐領獎金！千萬中獎發票沒人領 店家偽造遭檢調搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中大安農會芋頭豬肉水餃新上市 原價600優惠價299元

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大安農會芋頭豬肉水餃新上市，今天發表，原價600元優惠價299元。圖／大安農會提供
台中大安農會芋頭豬肉水餃新上市，今天發表，原價600元優惠價299元。圖／大安農會提供

台中市大安區農會今天在飛天豬餐館舉辦芋頭豬肉水餃的新品上市發表會，大安農會將在地農民種植的優質檳榔心芋頭，結合大安農會生產的產銷履歷豬肉，透過簡單的調味，新鮮Q彈的豬肉搭配綿密鬆軟的芋頭；芋頭豬肉水餃每包100粒裝，原價600元，優惠價299元，新品上市活動優惠2包一組399元，優惠期間即日起至4月30日止，購買可洽飛天豬生活館04-26712229#42，或上臉書搜尋：飛天豬．安農。

今天的發表會由大安農會總幹事蔡建宗主持新品上市說明會，五股農會總幹事姚舜仁、推廣部主任、逢甲大學楊坤鋒教授、農業局畜牧科劉奕成及楊鵑華教授等人一起品嚐享用芋頭豬肉水餃。

總幹事蔡建宗表示，台中市大安區芋頭種植有170多公頃，與大甲為同一個芋頭產區，品種為檳榔心芋頭，具有Q、香、鬆、高澱粉之優質品質，從2014到2017年連續多年得到台中市芋頭評鑑總冠軍頭銜；農會有鑑於社會大眾對食品安全的重視，幾年來大力輔導種植生產履歷芋頭，以大安偶芋品牌做行銷推廣，並多元開發芋頭相關豬肉加工品，如芋頭豬肉水餃、芋頭純肉貢丸，以及開發中的芋頭豬肉餡餅、芋頭排骨湯及芋頭瘦肉粥等。

芋頭由農民產地新鮮直送，送達大安區肉品市場加工廠後經清洗及削切處理，透過熟稔的加工技術，將新鮮芋頭變成一道道美味的料理，消費者買回後經過簡單的解凍及復熱即可享受，很方便。

加工課長周于翔表示，大安區肉品市場的研發團隊持續開發農產品結合畜產品的新產品，除了可增加農產品的新用途外，期望可解決農產品量多價崩的情形，創造農民的價值。

台中市大安區肉品市場是全國第一間從拍賣、屠宰、分切到加工一元化多功能肉品物流中心，更取得了工廠ISO2200及HACCP國際驗證及產品產銷履歷三驗證，以產銷履歷作為經營方向，以安全性、可溯源性、資訊公開性及農業環境永續性來經營，期許消費者享用美味之餘，還能享受到安全性。

農會 台中市

延伸閱讀

老皮說史／大豬小豬落餐盤：關於豬肉那些食事

猶豫一下就沒了！ 苗栗「10大必吃美食」推薦 湯包、蛋餅、煎餃想吃先排隊

台中肉品市場轉型 3月減量拍賣、年底結束屠宰線

她巧手擀出獨特雙色水餃 網讚酷似「翠玉小白菜」！

相關新聞

彰化縣農會理監事出爐 蕭景田表態問鼎理事長

彰化縣農會今天在員林市昇財麗禧酒店舉辦第19屆會員代表大會，選出理監事及全國農會代表，全國農會理事長蕭景田面對媒體詢問，...

台中大甲幸福社區今天種藺草 9月可收割編織物品

藺草編織是台中市大甲當地特色文化之一，台中市議員施志昌、大甲區長顏金源和大甲區幸福社區發展協會理事長陳桂蘭、幸福里長翁木...

台中大安農會芋頭豬肉水餃新上市 原價600優惠價299元

台中市大安區農會今天在飛天豬餐館舉辦芋頭豬肉水餃的新品上市發表會，大安農會將在地農民種植的優質檳榔心芋頭，結合大安農會生...

台中地下管線漏水六都最高 台水提「大台中降漏計畫」

台中市地下管線漏水率六都最高，市長盧秀燕月中在市政會議呼籲台灣自來水公司加速老舊管線汰換，不要讓珍貴水源白白浪費。自來水...

聖杯有了！王功漁火節 彰化縣媽祖文化節日期出爐

彰化縣政府今天於王功福海宮舉行擲筊祈福儀式，由縣長王惠美擲筊請示媽祖今年王功漁火節及13間宮廟聯合繞境的彰化縣媽祖祈福文...

中捷3月25日試營運 買Logo電子票證送「捷伴台中遊」

台中捷運綠線明天恢復試營運，中捷公司特製「中捷logo透明卡」亮相，延續車站站體「輕、簡、透」的特色，卡面採霧面透明設計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。