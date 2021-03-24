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吳晟赴大葉大學演講 感嘆砍樹容易種樹難

中央社 / 彰化24日電

詩人吳晟前往彰化大葉大學演講，吳晟表示，文學傳達社會關懷，種樹是他的社會實踐，砍樹容易種樹難，台灣已耗損太多森林資源，自然環境惡化，讓台灣從水源充沛變成水情緊張。

大葉大學的通識課程「生態文學」，昨天下午邀請吳晟到校演講，和學生們分享種植台灣原生種樹木的歷程和心得。

吳晟指出，不管寫作還是種樹，他的初衷都是愛護台灣這塊土地，文學傳達了他的社會關懷，種樹則是他的社會實踐，砍樹容易種樹難，台灣過去已經耗損太多森林資源，自然環境惡化，讓台灣從水源充沛變成水情緊張。

吳晟指出，現代人常有許多迷思，當下流行什麼植物，就一窩蜂搶種，常常忽略了植物是不是適合種植在這個地方，像是落羽松的根部會在地面形成膝根，可能會破壞路面，也有很多地方在種樹時用水泥把樹圈起來，限制樹根的空間，這些都不是正確的種樹方式。

吳晟說，他在自己的純園，種的全部都是台灣原生種，不使用農藥，採取友善環境的方式種植；他一直勸大家種植台灣原生樹種，因為台灣原生樹種不輸外來種，他近期發表的詩作「紫戀樹」，就是以苦楝樹為描寫對象，希望號召大家去認識台灣原生樹種。

吳晟本名吳勝雄，曾任溪州國中生物科教師，創作以新詩為主、散文為輔，被聘為總統府資政。吳晟在寫作之餘也從事農事，在溪州種了一片樹園叫純園，以母親的名字命名，裡面有3000多棵台灣原生種樹木。

大葉大學 落羽松 詩人

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