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大甲媽遶境將起駕 裕珍馨行動會員享「媽祖平安福袋」

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
裕珍馨推「好禮雙享受」活動，綁定成為會員人數起多，電子優惠券折扣越多。圖／裕珍馨提供
裕珍馨推「好禮雙享受」活動，綁定成為會員人數起多，電子優惠券折扣越多。圖／裕珍馨提供

大甲媽祖9天8夜遶境下月9日起駕，在大甲鎮瀾宮旁製餅事業的台中大甲裕珍馨，要送行動會員專屬祝福，加入「知馨好友」LINE官方帳號行動會員，可免費兌換「媽祖平安福袋」一個，共有三種款式，數量有限、隨機贈送。

裕珍馨每年在媽祖遶境期間推限定商品「媽祖餅禮盒」，將延續傳統在裕珍馨全台門市與專櫃販售；裕珍馨現已推出「知馨好友」LINE官方帳號行動會員，整合門市、電商會員，只要加入「知馨好友」LINE官方帳號綁定資料成為行動會員，即可享有7大超值服務。

裕珍馨LINE行動會員服務全面升級，推出「好禮雙享受」專屬活動，即日起至4月21日，加入「知馨好友」LINE官方帳號並綁定會員，可成為會員至門市或專櫃免費兌換「媽祖平安福袋」，22日將結算並於裕珍馨粉絲專頁及LINE官方帳號公布會員累計人數，會員人數超過2000、4000與6000名，裕珍馨將依級距於28日送出40、100或200元「電子優惠券」。

大甲媽祖 LINE 福袋

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