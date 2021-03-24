大甲媽遶境將起駕 裕珍馨行動會員享「媽祖平安福袋」
大甲媽祖9天8夜遶境下月9日起駕，在大甲鎮瀾宮旁製餅事業的台中大甲裕珍馨，要送行動會員專屬祝福，加入「知馨好友」LINE官方帳號行動會員，可免費兌換「媽祖平安福袋」一個，共有三種款式，數量有限、隨機贈送。
裕珍馨每年在媽祖遶境期間推限定商品「媽祖餅禮盒」，將延續傳統在裕珍馨全台門市與專櫃販售；裕珍馨現已推出「知馨好友」LINE官方帳號行動會員，整合門市、電商會員，只要加入「知馨好友」LINE官方帳號綁定資料成為行動會員，即可享有7大超值服務。
裕珍馨LINE行動會員服務全面升級，推出「好禮雙享受」專屬活動，即日起至4月21日，加入「知馨好友」LINE官方帳號並綁定會員，可成為會員至門市或專櫃免費兌換「媽祖平安福袋」，22日將結算並於裕珍馨粉絲專頁及LINE官方帳號公布會員累計人數，會員人數超過2000、4000與6000名，裕珍馨將依級距於28日送出40、100或200元「電子優惠券」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言