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聖杯有了！王功漁火節 彰化縣媽祖文化節日期出爐

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府今天於王功福海宮舉行擲筊祈福儀式，由縣長王惠美擲筊請示媽祖今年王功漁火節及13間宮廟聯合繞境的彰化縣媽祖祈福文化節舉辦日，終於擲筊有結果，決定王功漁火節與彰化縣媽祖祈福文化節活動日期。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天於王功福海宮舉行擲筊祈福儀式，由縣長王惠美擲筊請示媽祖今年王功漁火節及13間宮廟聯合繞境的彰化縣媽祖祈福文化節舉辦日，終於擲筊有結果，決定王功漁火節與彰化縣媽祖祈福文化節活動日期。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府今天於王功福海宮舉行擲筊祈福儀式，由縣長王惠美擲筊請示媽祖今年王功漁火節及13間宮廟聯合繞境的彰化縣媽祖祈福文化節舉辦日，擲筊結果王功漁火節將於7月31 日、8月1日舉辦，彰化縣媽祖祈福文化節將於10月9日到11日連辦三天。

一個月前縣長王惠美向福海宮媽祖擲筊請示王功漁火節舉辦日期，卻「擲嘸筊」，今天由王惠美再度向媽祖擲筊請示，福海宮主委林益模等13間宮廟代表也一起祈求，國泰民安、風調雨順、普降甘霖、解除乾旱及活動順利圓滿。

今天王惠美擲筊請示王功漁火節舉辦日期時，媽祖即允以三個聖杯將於7月31 日、8月1日舉辦。

但擲筊請示13間宮廟聯合繞境的「彰化縣媽祖祈福文化節」活動時，第一次擲筊仍「擲嘸筊」，王惠美與宮廟主委們商議結果，再請示媽祖「是不是要繞境？」媽祖即連續9個聖杯擇定將於10月9日到11日舉辦三天。

縣府舉辦「彰化縣媽祖祈福文化節」受疫情影響，也考量是不是不繞境，改以定點式辦活動，但擲筊結果媽祖仍指示要繞境，大家都猜可能媽祖也希望繞境祈福護佑大家，猜想那時疫情也許會比較緩和。

王惠美說，歡迎所有鄉親屆時一起來共襄盛舉，感謝所有宮廟、執事人員對媽祖的付出，相信團結就是力量，13間媽祖廟共同的力量，一定可以更加保庇我們，平安順遂度過此次疫情與旱災。而縣府舉辦活動都會與在地經濟結合，會把當地的特產、地標及地物做相關行銷，積極推廣的輕旅行也能也把地方的好、地方的美一併行銷出去。

每年王功漁火節活動於舉辦前，彰化縣政府皆會赴王功福海宮舉行擲筊祈福儀式，以求活動如期登場順利舉行，並祈求國泰民安、風調雨順，而今年恰由王功福海宮擔任「2021彰化縣媽祖祈福文化節」爐主，縣府邀請鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、溪湖福安宮等12間媽祖宮廟，在王功福海宮一同辦理擲筊祈福儀式。

王功福海宮主委林益模說，今日媽祖非常歡喜，連續9個聖杯，歡迎大家來王功參加王功漁火節與媽祖祈福文化節的活動，並感受王功的鄉村風情與獨有的熱情。

彰化縣政府今天於王功福海宮舉行擲筊祈福儀式，由縣長王惠美擲筊請示媽祖今年王功漁火節及13間宮廟聯合繞境的彰化縣媽祖祈福文化節舉辦日，終於擲筊有結果，決定王功漁火節與彰化縣媽祖祈福文化節活動日期。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天於王功福海宮舉行擲筊祈福儀式，由縣長王惠美擲筊請示媽祖今年王功漁火節及13間宮廟聯合繞境的彰化縣媽祖祈福文化節舉辦日，終於擲筊有結果，決定王功漁火節與彰化縣媽祖祈福文化節活動日期。記者林宛諭／攝影

媽祖 王惠美

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