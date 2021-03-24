中捷3月25日試營運 買Logo電子票證送「捷伴台中遊」

台中捷運綠線明天恢復試營運，中捷公司特製「中捷logo透明卡」亮相，延續車站站體「輕、簡、透」的特色，卡面採霧面透明設計，質感與眾不同，3月25日起在中捷18個車站詢問處販賣，每張100元，買卡還送精美的「捷伴台中遊」手冊，活動期間持手冊可享商家優惠及參加抽獎，數量有限，歡迎到站購買。

中捷公司董事長林志盈表示，中捷logo款透明卡與一卡通票證公司合作，彰顯城市價值，中捷更請獲得德國紅點包裝設計獎的「邊境實驗室」設計，採減法設計，單純呈現中捷logo，識別度強烈，後續也將推出同風格的2021通車紀念款及旅遊票卡。

中捷公司表示，民眾只要在綠線18個車站購買中捷logo透明卡，即可獲贈限量1萬4000份「捷伴台中遊」旅遊小手冊及摸彩券。

小手冊除整合台中重要觀光資訊，也結合綠線沿線50多間精選商家推出優惠，民眾於活動期間至合作店家出示，即可享餐飲或商品折扣等優惠，優惠期間至5月23日，期間更會祭出抽獎活動，獎項總價值超過4萬7千元，詳情請上台中捷運官網：https://www.tmrt.com.tw/查詢。

中捷公司指出，民眾持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）即可在試營運期間免費搭乘，綠線營運時間每日6時至24時，平日尖峰每5分鐘一班、離峰每8分鐘一班；假日6至10時、20至23時每8分鐘一班、10至20時每5分30秒一班，無論平假日深夜23時後均為每15分鐘一班。

另外，因應高鐵末班車旅客轉乘需求，捷運高鐵台中站每日凌晨0時15分加開往北屯總站的加班車。