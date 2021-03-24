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捶心肝！女學生花65元中發票1千萬 卻疑似弄丟了未兌換
財政部昨公布去年11、12月期統一發票未領張數，截至昨日，1000萬特別獎還有六張未領，其中一張是在彰化鹿港85度C，以65元購買巧克力蛋糕，業者當時還掛出紅布條，並指出幸運兒是在第一名高中女生，不過經了解，女學生疑似將發票弄丟至今找不到，無法兌換，一家人都「搥心肝」。
彰化縣鹿港鎮中山路、民族路口85度C去年12月開出千萬發票發票，業者依據中獎發票的時間、金額、品項以及監視器畫面推測應是12月14日晚上穿著高中制服的學生中獎，業時回想說，1名在地高中女生跟同學到店裡，同學先買了一個「金沙松鼠」巧克力，她原本沒有想要買，後來又轉過頭跟著買了65元「金沙松鼠」小蛋糕。
該名女學生看到新聞發現自己中獎機率高，詢問同學發票沒有中獎更加深信心，女學生的家人還到店裡詢問詳情，但女學生疑似將發票弄丟，一家人著急地在找發票，卻還是沒找到，至今還未去領。
女學生家人表示，找不到發票沒有辦法百分之百證明自己中獎，但還是會想辦法透過監視器等方式證明，試著向財政部稅賦署問看看有沒有補發的機會。
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