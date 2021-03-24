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鋒面此波帶來雨量有限 南投水庫水情仍告急
鋒面帶來雨量有限，南投各水庫仍在拉警報中，日月潭氣象站指出，南投縣內山區集水區雨量並不高，除合歡山頂外，大多只在個位數，預估接下來中午起天氣雨水將轉乾，目前對各水庫的進水幫助有限，還是只能望天興嘆。
日月潭氣象站主任張永政指出，不只玉山下雪，南投縣各地從昨夜起雨勢加大，但統計3月22日雨量只有2.0公釐、23日1公釐，今24日山區目前平均8公釐，而南投縣目前雨量最多的地點，是合歡山頂10公釐，累積過去72小時雨量138.5公釐，依目前資料來看，日月潭上游水源仍有限，預估接下來天氣水將轉乾，呼籲仍須節約用水。
大觀電廠表示，日月潭水庫自建成以來，從未遇過如此低水位，從3月初開始，日月潭配合中水局調度放流，但水庫目前只保留2000餘萬立方公尺的安全用水，但每天要放水約50萬噸到下游，如此只能撐到4月底，未來5月前再無進水，日月潭已無法再供給多餘水源給下游農工業用水了。
日管處表示，今年降雨狀況不佳，日月潭水庫水位也持續下降，至3月23日止，日月潭水庫水位已下探至737.61公尺，相較於該水庫設計最高水位線標高748.48公尺，目前水位已下降10公尺之多，船舶泊靠位置、浮排延長、引橋都到了不得不暫停封閉的階段，因為決定先封閉兩處碼頭。
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