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下雨了會延後限水嗎？彰化提前模擬消防車幫送民生用水
全台水情嚴峻，中央今天將開會討論是否確定啟動「供五停二」機制，彰化縣自來水情已全面進入黃燈減壓供水狀態，彰化市、和美鎮及部分伸港鄉、線西鄉區域為橙燈減量供水，若未來進入分區供水或定點供水，彰化消防局已提前規劃出動2輛消防車協助水公司載送民生用水，供民眾取水。
彰化縣因應旱災及節水措施工作會議已模擬一旦進入水情紅燈，台水公司將與消防局合作載水解決民生用水短缺，台水第十一區管理處副處長謝錫熊說，模擬計畫於分區供水範圍內設置43處民生用水臨時供水站，供民眾取水，水公司有5輛水車加上彰化消防局派遣2輛消防車協助載送民生用水，一輛車約可供應6個供水站。
消防局代理局長邱聰佳表示，水情艱困時期全力協助解決民生用水短缺問題，消防局初步規劃2輛消防車協助自來水公司載送民生用水，並視未來水情變化，可提供8輛消防車，在不影響消防救災情形下，協助支援送水服務。
彰化消防局提前部署送水勤務，目前展開水車輛清潔消毒整備作業，針對消防車外觀刷洗、新的水帶等供水器材進行消毒清洗，消防車幫浦及管線部分使用循環出水方式清潔，在內部水箱滿水情形下，倒入300CC次氯酸水靜置一天後將水箱水回收，並重新以乾淨自來水沖洗確保乾淨無虞。
縣府經綠處指出，彰化市與和美鎮中寮，中圍，新庄，糖友，犁盛、竹圍等6個里屬於台中供水系統，須配合台中水情應變，若進到首波分區供水，還不會影響到南彰化其他鄉鎮，缺水之際民眾還是要節約用水。
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