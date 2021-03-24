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中部下雨德基水庫進水出水量持平 雨沒下在集水區

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中地區昨晚大雨，但非下在德基水庫集水區。圖／台電提供
台中地區昨晚大雨，但非下在德基水庫集水區。圖／台電提供

台中地區昨晚大雨，配合水利署今天凌晨在山區人造雨，谷關壩和天輪壩下大雨，進水量多，但上游的德基水庫進水量不多，約70萬噸，大甲溪電廠今天表示，昨晚到今天的下雨，德基水庫出現難得的進水量和放水量持平情形。

水利署說，昨晚山區下雨，德基水庫降雨量多，雨勢貢獻預估上百萬噸，大甲溪電廠副廠長林日生表示，水利署以累積降雨量計算，但降雨後泥土會吸水，德基水庫以實際進水量計算，昨晚山區大雨，主要降雨量在谷關壩和天輪壩，但上游的德基壩雨勢不算大，集水區沒進帳太多，德基水庫昨天水位降9公分，今天持平未降，目前水位1331.32公尺，今天上午德基水庫區只剩毛毛雨，如果沒再下雨，德基水庫水位可能會緩降。

水庫 雨量 水利署

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