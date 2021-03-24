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影／雨量進帳不豐水位下降 日月潭兩碼頭4月1日起暫封
今年降雨狀況不佳，日月潭水庫水位也持續下降，為顧慮遊客行走碼頭、引橋、浮排安全，日月潭國家風景區宣布玄光寺、朝霧碼頭自4月1日起暫時封閉，停止兩處碼頭的載客使用，水社至伊達邵碼頭仍維持部分通行。
日管處指出，依據台灣地區主要水庫蓄水量報告表資料統計，至3月24日上午7時止，日月潭水庫水位已下探至737.46公尺，相較於該水庫設計最高水位線標高748.48公尺，目前水位已下降10公尺餘，各碼頭浮排引橋雖加裝止滑條，但坡度還是超過安全標準。
自去年度起，日管處雖已盡力維持各碼頭正常遊憩功能，包含調整船舶泊靠位置、浮排延長、引橋封閉…等措施，但迄今降雨情形仍未見好轉，經與南投縣政府、各班船船舶業者及南投縣渡船遊艇商業同業公會研商後達成共識，於4月1日起暫時封閉朝霧碼頭及玄光寺碼頭載客使用，未來碼頭使用仍將視水情進行滾動式檢討。
日月潭管理處並表示，各船舶經營業者應協助乘船客人行走碼頭、引橋及浮排，必要時並提供協助，目前各碼頭均有日管處派駐保全，遊客如有需要亦可請保全提供協助；同時提醒遊客視自身體能狀況，並向購票業者確實瞭解遊湖路線後，再評估是否搭乘，以維自身權益。
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