南投縣府斥資447萬改善曲冰古道 預計3月底完工

受新冠肺炎疫情影響，國內旅遊蓬勃發展，不少民眾到戶外尋訪秘境遊憩，南投縣仁愛鄉曲冰古道遊客增加，縣府為加強沿線硬體設施，去年9月斥資447萬元進行維護改善工程，並預計將在3月底完工，將提供更好旅遊品質，並確保安全。

仁愛鄉公所指出，曲冰古道以往是連接法治村與埔里鎮的重要道路，日據時期被稱為「理蕃道路」，沿著濁水溪開鑿在山腰，一側為山壁，另側緊臨武界水庫，穿梭於林蔭間，沿途生態資源豐富，且能與部落、曲冰遺址串成旅遊動線。

但過去曲冰古道較少有人造訪，但去年全球疫情爆發，國人因不能出國刺激國旅，戶外遊程風氣盛行，不少都會區民眾休假喜歡尋訪秘境，為提升古道旅遊品質，並加強安全性，縣長林明溱去年4月率員會勘，並允諾優先整修古道周邊設施。

縣府表示，從思源吊橋經拉拉米思瀑布到摩摩納爾瀑布前溯溪處共1.66公里，去年9月發包447萬元增設繩索欄杆長530公尺、0.42K處新設導覽牌、0.477至483K新設土石袋護坡，更新1.58K、1.61K、1.63K等3處棧道，並新鋪碎石步道。

而經半年多時間整修，曲冰古道維護改善工程預計將在3月底前完工，林明溱表示，完工後將再次會勘，除確保工程品質，也將持續了解沿途是否還有設施需加強，提高國旅安全性，讓遊客旅遊獲得更好品質與保障，帶動當地觀光產業發展。