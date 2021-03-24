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中部下雨谷關壩和天輪壩今人造雨助勢 水庫進帳不明顯

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中地區昨晚下雨，德基水庫稍有進帳，但不明顯。圖／台電提供
台中地區昨晚下雨，德基水庫稍有進帳，但不明顯。圖／台電提供

終於下雨，台中地區昨晚大雨，持續到今天早上，眾人期盼雨水降在集水區，天輪壩和谷關壩今天凌晨搭配雨勢進行人造雨，希望增加雨量，但效果不大，德基水庫進帳有限，石岡壩昨晚已減少7200噸出水量，希望讓上游德基水庫蓄水量多留一些。

大甲溪電廠人員表示，今天凌晨山區下雨，持續下但雨勢不大，今天凌晨1點配合人造雨作業，陸續燃放增雨焰劑，但效果不顯著，德基水庫進帳有限，水量和昨天差不多，只是水量緩降。

昨晚通知石岡壩減少出水量7200噸，供水稍減少，保留上游德基水庫蓄水量，水庫人員希望山區降雨量再多一點，但都擔心，從氣象局資料發現，鋒面似已通過台灣，今天中午過後，雨勢減小，山區降雨量也受影響。

台中地區昨晚下雨，德基水庫稍有進帳，但不明顯。圖／台電提供
台中地區昨晚下雨，德基水庫稍有進帳，但不明顯。圖／台電提供

水庫 雨量 氣象局

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