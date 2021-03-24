中部下雨谷關壩和天輪壩今人造雨助勢 水庫進帳不明顯

終於下雨，台中地區昨晚大雨，持續到今天早上，眾人期盼雨水降在集水區，天輪壩和谷關壩今天凌晨搭配雨勢進行人造雨，希望增加雨量，但效果不大，德基水庫進帳有限，石岡壩昨晚已減少7200噸出水量，希望讓上游德基水庫蓄水量多留一些。

大甲溪電廠人員表示，今天凌晨山區下雨，持續下但雨勢不大，今天凌晨1點配合人造雨作業，陸續燃放增雨焰劑，但效果不顯著，德基水庫進帳有限，水量和昨天差不多，只是水量緩降。