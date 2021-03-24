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大雪山夜觀活動 可觀察山羌、台灣野山羊和白面鼯鼠

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
大雪山長鬃山羊。圖／東勢林管處提供
大雪山長鬃山羊。圖／東勢林管處提供

夜間的大自然看似寧靜，實際上卻很熱鬧，大雪山國家森林遊樂區位處得天獨厚的地理環境，入夜後是野生動物們的天下，林務局東勢林區管理處今年5月到11月，將辦大雪山夜觀活動，帶領住宿遊客體驗大雪山夜間獨特魅力。

東勢林管處表示，大雪山夜觀活動，可帶領大家打開夜視鏡，一同與動物相約，認識各式各樣的夜間精靈如山羌、台灣野山羊及白面鼯鼠等，觀察牠們的生存絕技，體驗黑幕下大自然獨特風情。

為帶領民眾一起探索大雪山夜間生態，東勢林區管理處從2018年起舉辦大雪山夜觀活動，帶領住宿遊客體驗大雪山夜間獨特魅力，深受遊客喜愛，今年度5月到11月，每月第一周及第三周之周六將持續辦理，由國家森林解說志工帶領住宿遊客認識大雪山生態環境，活動當日一個月前向遊客中心櫃檯報名參加，要事先訂妥房間，每梯次最多30人，報名專線：04-25877901，活動於晚上7點到9點進行，費用為3歲以下免費，3至7歲之間100元，7歲以上200元。

大雪山國家森林遊樂區提供住宿及餐飲服務，住宿有賓館、小木屋、七人和室套房等各類房型可供選擇，可利用網路訂房服務，網址為http://tsfs.forest.gov.tw，訂房專線(04)25229696，相關旅遊訊息請洽大雪山森林遊樂區服務中心：(04)25877901。

大雪山夜觀活動，住宿遊客聽簡說。圖／東勢林管處提供
大雪山夜觀活動，住宿遊客聽簡說。圖／東勢林管處提供

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