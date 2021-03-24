影／大甲媽遶境帽現盜版 鄭銘坤：違法且對媽祖沒禮貌

今年大甲媽遶境將在下月9日晚上起駕，去年因疫情影響延後舉辦，且規模縮小，今年元宵節擲筊確定起駕日期後，許多人爭買今年的媽祖遶境秩序帽和紀念帽，供不應求，鎮瀾宮請廠商趕工加製中，市面上也出現盜版帽，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，盜版遶境媽祖帽是違法行為，對媽祖沒禮貌，他呼籲廠商不要做這種事。

鎮瀾宮購物網站早已公告，2021年秩序帽限量完售，目前只開放加價購，秩序帽每頂300元，因為出現搶購潮，市面上已有人喊價每頂賣450元，更有盜版帽出現。

鄭銘坤表示，這幾年大甲媽遶境的秩序帽都製作4萬5000頂，一般活動帽有二款，製作3萬5000頂，每年遶境帽共製作8萬多頂，包括以前的一日遊5萬頂，每年遶境各式帽子製作都超過20萬頂帽子，沿路點心站志工都搶著要秩序帽，只要是鎮瀾宮的帽子大家都在搶購。

鄭銘坤說，可能是去年因疫情影響，遶境規模縮小，很多人不能參加，今年大家抱著希望，今年主題是承諾，許多人為了實現對媽祖的承諾，今年要走9天8夜遶境，祈求家人健康幸福，信徒去年向媽祖承諾要參加遶境，今年如果沒參加會覺得心理怪，鄭銘坤表示，很感謝中央流行疫情指揮中心將疫情控制很好，讓大家都能順利進香。