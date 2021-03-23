中捷3月25日試營運！這一站「僅一站之差」可買新房

台中捷運綠線25日重新試營運，台灣房屋集團趨勢中心統計捷運綠線各站屋齡3年內新成屋、中古屋，價差最大是市政府站，價差達110.4%；最小的是大慶站，價差為24.9%。很多買屋族認為「僅一站之差」，前一站豐樂公園只能往中古屋發展，到大慶站可以買新房，新成屋市場受青睞。

台灣房屋集團趨勢中心統計捷運綠線沿線各站屋齡3年內新成屋、中古屋價差發現，價差最大是市政府站，新成屋平均單價達54.5萬，比中古屋25.9萬高出110.4%，其次為水安宮站、文心森林公園站，分別有94.4%、71.6%價差，這三站都緊鄰七期市政中心。

台灣房屋南屯大墩特許加盟店店東梅國瑜分析，前3站地跨五期及七期，其中文心路以東的五期開發飽和，近年鮮見新案，供給以15年以上的中古物件為主，價格相對親民；西邊的七期因建商購地成本高，新案多定位為景觀豪宅，房價表現高高在上，小資族想入主市中心捷運宅，五期中古屋是尋屋重點。

梅國瑜指出，文心路兩側價格差很大，居住氛圍不盡相同，東側的五期重劃區發展早，坐擁公益大墩商圈，生活機能便利，中古屋居多，價格相對親民；西側七期重劃區綠地環繞，景觀視野遼闊，豪宅推案集中，是台中含金量最高的住宅區。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中說，綠線南段的大慶到烏日等站，新成屋、中古屋價差都不到3成，其中大慶站僅24.9%價差。大慶站周邊新成屋因土地取得成本相對便宜，且買盤以青壯年的上班族為主，價格定位上走平實路線。

陳定中形容，同樣以每坪25萬價位，前一站豐樂公園只能往中古屋發展，來到大慶站卻可以買到新房子，加上大慶站周邊商圈成熟，並享有中山醫醫學中心及雙鐵機能，後續還有十三期重劃區的開發遠景可期，使當地新成屋頗受消費者青睞。