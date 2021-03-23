山城海線學生交流日常 體驗多元文化

「你來山裡醃豬肉，我去海邊搭船出海」，台中市山城海線的學生透過「山海友情，原來是客」活動，到彼此學校參訪，體驗不同生活日常，透過多元文化交流，激盪不同火花。

「山海友情，原來是客」活動由台中市議員王立任發起舉辦，今年邁入第4年，去年受武漢肺炎影響，暫停舉辦1次。台中山城的博屋瑪、博愛、東勢以及苗栗的東河國小，前往海線的永寧、高美、建國、鹿峰國小參訪，4月海線國小回訪山城學校，山海交流讓孩童體會多元族群及豐富文化。

王立任表示，台中市幅員遼闊，境內有山有海，有原住民、客家及新住民，過去的教學活動缺少了族群、環境差異的親身體驗，無法讓學生認識到各種族群因不同生長環境所衍生出的獨特性。透過交流活動的進行，可讓孩子們欣賞不同的文化特色與視野。

24名來自博屋瑪的泰雅族孩童，今天一早自和平區學校搭車下山，耗時2小時抵達位於梧棲的永寧國小，進行為期2天1夜的活動。

永寧國小籌備許多特色課程，包含「鹹鴨蛋DIY」、「製作吸水杯墊」及射弓箭等，下午前往台中港搭遊艇出海，欣賞海上風光，晚上還有藝文演出，第2天前往科博館參觀，到中科體驗機器人。

永寧國小校長邱志忠指出，帶著孩子遠征大肚山，親自挖取紅土，讓山城孩子製作鹹鴨蛋，3週後海線孩子回訪時，將帶上鹹鴨蛋，山海孩童一起享用。

博屋瑪國小校長比令亞布指出，海線孩子回訪山城時，準備好了醃豬肉、織布、射箭等原住民課程，讓孩子們體驗彼此不同的生活環境，了解多元文化。

亞薩尤命目前就讀博屋瑪國小五年級，第一次體驗製作鹹鴨蛋，他開心表示，以前只醃過鹹豬肉，沒做過鹹鴨蛋，泥土沾在手上的感覺很奇妙，期待可以趕快吃到鹹鴨蛋。同校的范喆禹曾有搭船出海的經驗，但仍相當期待能再次欣賞海上風光。