爸媽看過來！彰化慶祝兒童節 全縣8齣兒童劇免費看

彰化縣府慶祝兒童節，邀請六大兒童劇團共舉辦八場次劇場，並在在八大生活圈演出，讓藝文較缺乏的鄉鎮都能有優質表演可看，今年兒童劇鄉鎮巡演活動也獲得台灣電力公司贊助30萬經費，在大城鄉演出。

今年由縣文化局、教育處及社會處聯合攜手辦理「彰化囝仔好幸福─110年兒童節系列活動」，上午在彰化縣政府1樓中庭舉辦宣傳活動。

彰化縣長王惠美說，兒童節是孩子們一年一度的節日，因為時值疫情的關係，原本規劃很多兒童節系列活動都被迫取消或縮減，但是今年隨著疫情逐漸緩和，今年第一場活動3月28日於鹿港體育場舉辦「Kids寶貝 親子童樂會」，針對兒童權利公約為主題。

接下來在4月至5月份的週末假日，在福興、線西、二水、永靖、花壇、埔心、大城、埤頭等8個鄉鎮辦理「兒童劇鄉鎮巡演活動」。每場演出現場可蓋戳章1個，累積2個戳章，就可兌換小禮品1份，每人每次限兌換1份。