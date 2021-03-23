爸媽看過來！彰化慶祝兒童節 全縣8齣兒童劇免費看
彰化縣府慶祝兒童節，邀請六大兒童劇團共舉辦八場次劇場，並在在八大生活圈演出，讓藝文較缺乏的鄉鎮都能有優質表演可看，今年兒童劇鄉鎮巡演活動也獲得台灣電力公司贊助30萬經費，在大城鄉演出。
今年由縣文化局、教育處及社會處聯合攜手辦理「彰化囝仔好幸福─110年兒童節系列活動」，上午在彰化縣政府1樓中庭舉辦宣傳活動。
彰化縣長王惠美說，兒童節是孩子們一年一度的節日，因為時值疫情的關係，原本規劃很多兒童節系列活動都被迫取消或縮減，但是今年隨著疫情逐漸緩和，今年第一場活動3月28日於鹿港體育場舉辦「Kids寶貝 親子童樂會」，針對兒童權利公約為主題。
接下來在4月至5月份的週末假日，在福興、線西、二水、永靖、花壇、埔心、大城、埤頭等8個鄉鎮辦理「兒童劇鄉鎮巡演活動」。每場演出現場可蓋戳章1個，累積2個戳章，就可兌換小禮品1份，每人每次限兌換1份。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言