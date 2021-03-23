快訊

AZ疫苗開打首日不良反應通報 北部一名醫護接種後發燒

破碎機翻覆從半空掉下！包商疑操作不慎 從14樓直墜地面慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化市無名橋釀交通瓶頸 改善工程40公尺長投入4千多萬

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
國道3號彰化北上196KM高架道路下方的無名橋連結彰化市寶廍路與國聖路，將進行改善工程。記者林敬家／攝影
國道3號彰化北上196KM高架道路下方的無名橋連結彰化市寶廍路與國聖路，將進行改善工程。記者林敬家／攝影

彰化市寶廍路無名鐵橋現為簡易鐵橋，跨越區域排水大竹排水，但舊橋長期有大車經過，加上原設計橋寬較窄，造成交通瓶頸，立委黃秀芳爭取4400萬元經費，拓寬橋樑寬度達11.5公尺、長度從原本32公尺拉長為40公尺，並協調市公所管理維護，未來將與居民討論為無名橋取正式取名。

位於國道3號彰化北上196KM高架道路下方的無名橋連結彰化市寶廍路與國聖路，沿烏溪沿岸串接台61乙美港公路、國三和美交流道、台1線大肚橋，伸港、和美、彰化市地區民眾經常通行道路，官方找不到是誰興建，長約32公尺、寬5.5公尺的橋梁，30年來當地居民都稱之為「無名橋」。

立委黃秀芳說，無名鐵橋橋寬不足，只容納單線雙向通行，使得往來車輛常因優先通行群問題而急停，甚至發生交通事故，多年來居民陳情，多次召開現勘、協調會，但卡在養護問題，縣府和市公所喬不攏，改善工程一再延宕，經重新協調，第三河川局編列4千多萬工程經費，完工後交由市公所管理維護，解決寶廍、國聖一帶的交通瓶頸。

第三河川局長白烈燑指出，工程下個月上網發包，預計6月動工，工程期約8個月，希望明年初就能完工，施工期間無名橋無法通行，民眾須配合人員指揮及改走替代道路，烏溪既有高灘地種植因施工便道及橋樑施設作業，須配合停止繼續耕作。

彰化市寶廍路無名鐵橋長期造成交通瓶頸，地方爭取改善。記者林敬家／攝影
彰化市寶廍路無名鐵橋長期造成交通瓶頸，地方爭取改善。記者林敬家／攝影
彰化市寶廍路無名鐵橋沿烏溪沿岸串接台61乙美港公路、國三和美交流道等。記者林敬家／攝影
彰化市寶廍路無名鐵橋沿烏溪沿岸串接台61乙美港公路、國三和美交流道等。記者林敬家／攝影

替代道路 國道

延伸閱讀

音圖廉政平台防弊 游淑慧:果菜市場改建鉅額預算也很瞎

影／大甲媽見證 50周年金婚夫妻與女兒共同結婚

開瑄國小新建工程傳爆模倒塌 縣府要求2週提檢討報告

屋頂模板倒塌！開瑄國小校舍新建工程現場一片狼藉

相關新聞

南屯大型餐廳排廢水汙染農田 環保局：最高可罰50萬元

台中市南屯區傳出灌溉用水，遭不明物汙染，隨灌溉水遍及周邊稻田，民眾向市議員朱暖英投訴，指面臨水荒還遭汙染，農民擔心一期稻...

爸媽看過來！彰化慶祝兒童節 全縣8齣兒童劇免費看

彰化縣府慶祝兒童節，邀請六大兒童劇團共舉辦八場次劇場，並在在八大生活圈演出，讓藝文較缺乏的鄉鎮都能有優質表演可看，今年兒...

彰化市無名橋釀交通瓶頸 改善工程40公尺長投入4千多萬

彰化市寶廍路無名鐵橋現為簡易鐵橋，跨越區域排水大竹排水，但舊橋長期有大車經過，加上原設計橋寬較窄，造成交通瓶頸，立委黃秀...

林佳龍：鐵路高架台中出一半加速辦 網友：不如毛治國

立法院交通委員會昨安排考察台中鐵道建設，交通部長林佳龍指出，他身為台中人，看到這兩年台中取消軌道路網建設，讓他很著急。林...

南投埔里台灣之心吉祥物出爐 「噗哩」今見客

國內疫情趨緩，各地小鎮全力行銷自身特色，南投縣埔里鎮去年起接連辦理吉祥物意象及命名票選，吉祥物「台灣之心－噗哩」今亮相；...

中國醫大協助網路電腦設備 助雙龍國小學童翻轉人生

南投縣信義鄉雙龍國小地點偏遠，學習資源較都會區缺乏，台積電慈善基金會、中國醫藥大學附設醫院等公益團體，提供學生平板電腦、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。