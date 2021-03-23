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彰化市無名橋釀交通瓶頸 改善工程40公尺長投入4千多萬
彰化市寶廍路無名鐵橋現為簡易鐵橋，跨越區域排水大竹排水，但舊橋長期有大車經過，加上原設計橋寬較窄，造成交通瓶頸，立委黃秀芳爭取4400萬元經費，拓寬橋樑寬度達11.5公尺、長度從原本32公尺拉長為40公尺，並協調市公所管理維護，未來將與居民討論為無名橋取正式取名。
位於國道3號彰化北上196KM高架道路下方的無名橋連結彰化市寶廍路與國聖路，沿烏溪沿岸串接台61乙美港公路、國三和美交流道、台1線大肚橋，伸港、和美、彰化市地區民眾經常通行道路，官方找不到是誰興建，長約32公尺、寬5.5公尺的橋梁，30年來當地居民都稱之為「無名橋」。
立委黃秀芳說，無名鐵橋橋寬不足，只容納單線雙向通行，使得往來車輛常因優先通行群問題而急停，甚至發生交通事故，多年來居民陳情，多次召開現勘、協調會，但卡在養護問題，縣府和市公所喬不攏，改善工程一再延宕，經重新協調，第三河川局編列4千多萬工程經費，完工後交由市公所管理維護，解決寶廍、國聖一帶的交通瓶頸。
第三河川局長白烈燑指出，工程下個月上網發包，預計6月動工，工程期約8個月，希望明年初就能完工，施工期間無名橋無法通行，民眾須配合人員指揮及改走替代道路，烏溪既有高灘地種植因施工便道及橋樑施設作業，須配合停止繼續耕作。
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