林佳龍：鐵路高架台中出一半加速辦 網友：不如毛治國

立法院交通委員會昨安排考察台中鐵道建設，交通部長林佳龍指出，他身為台中人，看到這兩年台中取消軌道路網建設，讓他很著急。林佳龍並在臉書貼文，指大慶烏日高架化，只要市府提報修正案，同意中央、地方各負擔一半經費「我們加速來做」意見兩極，有網友認為林佳龍繼續建設台中，也有人質疑交通部為何不能比照前朝扛起所有經費，不如毛治國，並質疑林佳龍曾任市長「應該知道台中財政」本無力負擔。

台中市交通局長葉昭甫說，市府對交通建設的投入，相較過去更加努力，山海環線維持林佳龍部長當初所提方案，至於鐵道局的海線雙軌化計畫，目前仍在可行性研究，市府希望能提升海線鐵路容量，盼兩案都獲中央支持，並在綜合規劃階段整合。

林佳龍臉書指出，為台中軌道路網畫重點：

1、山線鐵路：大慶烏日高架化，總經費71億，中央地方各出一半，待市府同意後，即可加速進行。

2、海線鐵路：分為雙軌化與高架化。雙軌化部分，初估經費270億中央全額負擔，已經完成可行性期中報告，年中完成期末報告。高架化部分，市府預計先做大甲、清水、沙鹿車站附近，經費約345億，中央依規定補助。

3、甲后線：連結大甲到后里，全長14.3公里，預估298億，中央依規定補助。

林佳龍強調當交通部長後，協調政府單位將計畫一分為三，有共識的部分就先做，其中山線鐵路大慶到烏日高架化應列為優先推動，不必再等全案走完所有程序。他希望能為台中多做點事，建設是在和時間賽跑，能早一日提供服務，對都市發展越有利。期望市府加速提修正案，中央地方合作，加速大台中城鄉均衡發展！

網友回應兩極化，「部長在中央確定方案，明年回台中當市長就動工」「更像台中市長的部長」。另「為何不能像前朝交通部全額補助？」「台鐵是中央資產、車票收人也歸中央，難道還要台中人繼續等？」