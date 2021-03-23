南投埔里台灣之心吉祥物出爐 「噗哩」今見客

國內疫情趨緩，各地小鎮全力行銷自身特色，南投縣埔里鎮去年起接連辦理吉祥物意象及命名票選，吉祥物「台灣之心－噗哩」今亮相；鎮長廖志城說，透過票選凝聚鎮民對旅遊地品牌的共識，後續將以形象代言和行銷炒熱小鎮旅遊風氣。

埔里公所指出，埔里位在台灣地理中心，擁有多元的人文產業及生態環境，觀光資源豐沛，但地方旅遊品牌經營卻比日月潭、清境農場等薄弱，因此規劃吉祥物系列票選活動，透過小鎮共同參與凝聚對地方旅遊品牌的共識，也強化品牌經營。

經吉祥物票選委員會調查在地指標性產物或景點，去年6月發起吉祥物意象票選，由網路及校園投票選出「台灣之心」意象進行設計，今年2月22日起展開為期12天的命名票選，最後由「噗哩」勝出，

公所農觀課表示，本次吉祥物命名活動有小埔力、噗哩、胖胖山、普力、心寶、山寶、小心肝等7個名字投入票選，吸引12244人投票，其中「噗哩」獲得3613票，以29.5%得票率勝出，經實體化後，今天正式亮相見客。