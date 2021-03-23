聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投埔里台灣之心吉祥物出爐 「噗哩」今見客
國內疫情趨緩，各地小鎮全力行銷自身特色，南投縣埔里鎮去年起接連辦理吉祥物意象及命名票選，吉祥物「台灣之心－噗哩」今亮相；鎮長廖志城說，透過票選凝聚鎮民對旅遊地品牌的共識，後續將以形象代言和行銷炒熱小鎮旅遊風氣。
埔里公所指出，埔里位在台灣地理中心，擁有多元的人文產業及生態環境，觀光資源豐沛，但地方旅遊品牌經營卻比日月潭、清境農場等薄弱，因此規劃吉祥物系列票選活動，透過小鎮共同參與凝聚對地方旅遊品牌的共識，也強化品牌經營。
經吉祥物票選委員會調查在地指標性產物或景點，去年6月發起吉祥物意象票選，由網路及校園投票選出「台灣之心」意象進行設計，今年2月22日起展開為期12天的命名票選，最後由「噗哩」勝出，
公所農觀課表示，本次吉祥物命名活動有小埔力、噗哩、胖胖山、普力、心寶、山寶、小心肝等7個名字投入票選，吸引12244人投票，其中「噗哩」獲得3613票，以29.5%得票率勝出，經實體化後，今天正式亮相見客。
埔里鎮長廖志城今也頒給「台灣之心－噗哩」身分證，他說，噗哩後續將執行校園拜訪、觀光行銷等一系列任務；而公所除了打造具備屬地主義的吉祥物，近期也積極配合日月潭觀光圈鏈結旅遊地品牌能量，盼共同帶動埔里整體產業振興。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言