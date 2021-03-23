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中國醫大協助網路電腦設備 助雙龍國小學童翻轉人生
南投縣信義鄉雙龍國小地點偏遠，學習資源較都會區缺乏，台積電慈善基金會、中國醫藥大學附設醫院等公益團體，提供學生平板電腦、科普實驗教學、職業探索等課程。校長伍福義說，有了這些資源挹注，偏鄉學生也能充分多元學習，打造更好的學習環境。
中國醫藥大學附設醫院院長周德陽說，中國附醫醫長期深耕信義鄉醫療服務，也發現偏鄉學生學習資源少，由院內同仁陸續為雙龍國小學童製作制服、捐贈課桌椅設備，因為學校電腦2009年使用至今，於是收集可用零件組裝電腦，改善學校電腦教學設備。
去年9月，又和其他公益團體合作，由明泰科技文教基金會提供無線基地台(Access Point)、林增連慈善基金會提供桌椅以、台積電慈善基金會提供平板電腦、科普實驗教學、職業探索等課程，讓學生即便是在偏遠山區，也能透過網路獲得更多學習資訊和課程。
台積電慈善基金會董事長張淑芬說，希望幫助學習資源不足的孩子，儘早探索、培養謀生能力，基金會為雙龍學生開設電腦整修體驗課程，讓學生多學習一項技術與能力．台積電志工也拍攝科學實驗錄影帶，讓雙龍小學學生動手操作實驗，開啟小朋友對科學的興趣。
林增連慈善基金會董事長林嘉琪說，能夠集結企業、團體關心偏鄉的學童，不只提供物資協助，更希望更豐富、多元的學習環境，增加學童對科學、技能的興趣，靠著學習翻轉自己的人生。
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