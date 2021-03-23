井抽不到水！芬園自來水普及率落後全縣 2千戶迫切接管

全台自來水普及率已超過94%，但彰化縣芬園鄉卻只有19%，也遠低於縣平均，長期仰賴抽取地下水度日，但近來乾旱嚴重，鄉民面臨無水可用的危機，芬園公所調查鄉內15村近2千戶有自來水接管意願，水公司規劃配合烏溪鳥嘴潭工程，將新建淨水場，預計2024年延線接管完成，芬園自來水普及率可超過50%。

芬園鄉鄰近烏溪及貓羅溪，過去地下水豐沛取得方便，台水公司1983年曾規畫布設全鄉自來水管並在嘉興村興建淨水廠，卻遭居民強力抗議而未興建，芬園公所為實際了解居民需要，前年開始調查居民自來水接管意願比預計還要高，鄉長林世明今天代表遞交接管意願書給水公司。

林世明說，自來水不足影響年輕人回鄉意願，在芬園賣房居然是以「一戶一口井」作為噱頭，顯現出鄉內水危機，近來雨水不足，去年底芬園精華商業區社口、竹林村平地民眾發現，長期仰賴的井水沒水，需要花更多錢將井鑿深，但並非長久之計，目前雖已爭取延管工程，但須加腳步，鄉民對自來水有急迫性。

台水公司地十一區管理處副處長謝錫熊說，芬園過去水源開發困難，現在配合鳥嘴潭工程，將在彰化芬園鄉與台中烏日區交界處，新建每天出水量達25萬噸的「鳥嘴潭淨水場」，現已先在主要道路埋設主送水管，全長約13公里，將來配合人工湖營運，就能提供民眾量足的自來水。

為讓芬園鄉自來水普及率提升，台水公司也展開芬園鄉與彰139線沿線供水的規劃作業，計畫在15個村4公尺以上的次要道路布設送、配水管，初估需增排約50公里管線，預計明年6月前規劃定案，若配合水裡屬無自來水區延管計畫，爭取補助經費也能減輕居民的負擔。