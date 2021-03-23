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大甲媽聯名喝好水 鎮瀾宮內就有一台免費供信徒喝

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
飲水機大廠普立創與大甲鎮瀾宮，今天推出聯名飲水商品，並在大甲媽前過火。記者游振昇／攝影
飲水機大廠普立創與大甲鎮瀾宮，今天推出聯名飲水商品，並在大甲媽前過火。記者游振昇／攝影

大甲媽祖遶境下月9日起駕，最近有多家廠商和大甲媽推出聯名商品，今天有知名飲水機公司普立創和大甲鎮瀾宮聯名合作，推出喝好水商品，鎮瀾宮董事長顏清標說，他每天出門都自己帶水喝，水很重要，大甲媽加持的水讓大家喝得安心，今年遶境也感謝將有民間協助，沿途的防疫措施，配和政府的防疫政策。

大甲鎮瀾宮左側有一台水素水飲水機，讓參拜信徒可飲用，這是國內知名飲水機大廠普立創與大甲鎮瀾宮聯手，為提倡「喝好水」的重要性，一起推廣居家喝好水、也提供優惠的價格讓民眾可以喝到到水素水，普立創總經理沈傳欽表示，人身體有70%的水，喝好水可以讓身體更沒有負擔，現在很多人因為在外為了方便都飲用礦泉水或是飲料，喝水素水可以幫助維持消化道機能，排便順暢調整體質，有助於身體正常代謝。

這次推出的聯名商品共3款，包含有現今很流行的櫥下飲水機並在主機外殼添加媽祖正殿香灰，富含有媽祖庇佑之意，可滿足各種不同的沖泡需求既美觀又時尚更，桌上型氫水機，聯名款主機外殼烤漆採用金紅色系搭配並有印製鎮瀾宮廟景圖，為了可以隨身喝到好水，攜帶型氫水瓶簡單5分鐘即可輕鬆製作水素水飲用。

飲水機大廠普立創與大甲鎮瀾宮，今天推出聯名飲水商品，並在大甲媽前過火。記者游振昇／攝影
飲水機大廠普立創與大甲鎮瀾宮，今天推出聯名飲水商品，並在大甲媽前過火。記者游振昇／攝影
飲水機大廠普立創與大甲鎮瀾宮，今天推出聯名飲水商品，並在大甲媽前過火。記者游振昇／攝影
飲水機大廠普立創與大甲鎮瀾宮，今天推出聯名飲水商品，並在大甲媽前過火。記者游振昇／攝影
飲水機大廠普立創與大甲鎮瀾宮，今天推出聯名飲水商品，並在大甲媽前過火，鎮瀾宮內就有一台飲水機。記者游振昇／攝影
飲水機大廠普立創與大甲鎮瀾宮，今天推出聯名飲水商品，並在大甲媽前過火，鎮瀾宮內就有一台飲水機。記者游振昇／攝影

鎮瀾宮 大甲媽祖 遶境

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