中興新村祖師橋封閉 居民抱怨周邊道路壅塞走走停停

南投縣祖師橋配合中興路分洪工程封閉至9月30日，南投市、中興新村少了一條交通要道，市區民族路、信義街交通尖峰時間車流量大增，加上號誌不連鎖，車陣停停走走，駕駛人相當頭痛。南投縣警局交通隊表示，會勘查調整交通號誌秒數，對易壅塞道路加強取締違停，改善行車狀況。

南投市黃媽媽說，自從祖師橋3月8日封閉，南投市信義街、民族路車流量明顯增加，她得從民族路走軍功橋接送孩子上下學，但紅綠燈號誌不連鎖，剛綠燈起步下個路口又是紅燈，車輛停停走走，還有人不耐煩按喇叭，塞車塞到大家火氣都上來。

尤其，祖師橋封閉最快9月底才可恢復通車，交通黑暗期長達半年，希望警方至少能改善紅綠燈號誌連鎖，同時取締路邊違停車輛，改善塞車情況。

南投縣工務處指出，南投市內轆至小溪橋路段、祖祠路因地勢低窪，常遇雨成災，今年向營建署爭取近2億元執行中興路分洪工程，規劃疏洪道、水閘門、蓄洪池等相關防洪管線或設施，箱涵達6米、3米，全線車道幾乎都會被占據，只能封閉中興路五岔口至信義街口間的祖祠路及祖師橋，確保施工和交通安全。

居民也認為，信義街是連接國3南投交流道必經道路，如能把信義街沿路祖祠路、育樂路、民族路、中興路口號誌綠燈時間延長，應可避免車流回堵。