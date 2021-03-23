快訊

恐怖！下士遭滑輪砸臉變失智 陸軍司令部得賠1010萬元

F-5E失事／空軍斥資6億汰換彈射椅 因勇鷹恐難準時接替？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中興新村祖師橋封閉 居民抱怨周邊道路壅塞走走停停

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
中興新村祖師橋封閉，造成周邊和替代道路塞車，警方將會勘紅綠燈號誌、加強取締違規停車，改善交通秩序。記者江良誠／攝影
中興新村祖師橋封閉，造成周邊和替代道路塞車，警方將會勘紅綠燈號誌、加強取締違規停車，改善交通秩序。記者江良誠／攝影

南投縣祖師橋配合中興路分洪工程封閉至9月30日，南投市、中興新村少了一條交通要道，市區民族路、信義街交通尖峰時間車流量大增，加上號誌不連鎖，車陣停停走走，駕駛人相當頭痛。南投縣警局交通隊表示，會勘查調整交通號誌秒數，對易壅塞道路加強取締違停，改善行車狀況。

南投市黃媽媽說，自從祖師橋3月8日封閉，南投市信義街、民族路車流量明顯增加，她得從民族路走軍功橋接送孩子上下學，但紅綠燈號誌不連鎖，剛綠燈起步下個路口又是紅燈，車輛停停走走，還有人不耐煩按喇叭，塞車塞到大家火氣都上來。

尤其，祖師橋封閉最快9月底才可恢復通車，交通黑暗期長達半年，希望警方至少能改善紅綠燈號誌連鎖，同時取締路邊違停車輛，改善塞車情況。

南投縣工務處指出，南投市內轆至小溪橋路段、祖祠路因地勢低窪，常遇雨成災，今年向營建署爭取近2億元執行中興路分洪工程，規劃疏洪道、水閘門、蓄洪池等相關防洪管線或設施，箱涵達6米、3米，全線車道幾乎都會被占據，只能封閉中興路五岔口至信義街口間的祖祠路及祖師橋，確保施工和交通安全。

居民也認為，信義街是連接國3南投交流道必經道路，如能把信義街沿路祖祠路、育樂路、民族路、中興路口號誌綠燈時間延長，應可避免車流回堵。

交通隊表示，祖師橋因分洪工程封閉，請駕駛人配合繞道中興路進出南投市區，也會針對周邊道路違停情況加強取締。民族路號誌不連鎖、信義街延長綠燈秒數等建議，警方將會同公路總局等單位會勘進行調整，改善祖師橋封閉期間道路交通狀況。

中興新村祖師橋封閉，造成周邊和替代道路塞車，警方將會勘紅綠燈號誌、加強取締違規停車，改善交通秩序。記者江良誠／攝影
中興新村祖師橋封閉，造成周邊和替代道路塞車，警方將會勘紅綠燈號誌、加強取締違規停車，改善交通秩序。記者江良誠／攝影

違停 塞車 頭痛

延伸閱讀

新竹火車站前科技大執法　10天違停舉發56件！

中興新村分洪工程一地兩用 排洪也解決交通堵塞

中興新村活化創生再進一步 省府老宿舍變身特色民宿

為治水患拆牌樓 南投慶福寺允暫移還送金鏟助孕

相關新聞

南屯大型餐廳排廢水汙染農田 環保局：最高可罰50萬元

台中市南屯區傳出灌溉用水，遭不明物汙染，隨灌溉水遍及周邊稻田，民眾向市議員朱暖英投訴，指面臨水荒還遭汙染，農民擔心一期稻...

注意！台中南屯挖破瓦斯管 現場濃濃瓦斯味警籲改道

台中市南屯區黎明路二段今天上午11時許，傳出工人施工不慎，挖破瓦斯管造成瓦斯外洩的意外，天然氣公司已獲報到場關閉管線，警...

中捷綠線25日試營運 盧秀燕搭首班列車與市民共同見證

台中捷運綠線3月25日展開30天免費試營運，市長盧秀燕今主持市政會議表示，這是中部地區第一條捷運，試營運一天她會搭乘早上...

南投埔里台灣之心吉祥物出爐 「噗哩」今見客

國內疫情趨緩，各地小鎮全力行銷自身特色，南投縣埔里鎮去年起接連辦理吉祥物意象及命名票選，吉祥物「台灣之心－噗哩」今亮相；...

中國醫大協助網路電腦設備 助雙龍國小學童翻轉人生

南投縣信義鄉雙龍國小地點偏遠，學習資源較都會區缺乏，台積電慈善基金會、中國醫藥大學附設醫院等公益團體，提供學生平板電腦、...

井抽不到水！芬園自來水普及率落後全縣 2千戶迫切接管

全台自來水普及率已超過94%，但彰化縣芬園鄉卻只有19%，也遠低於縣平均，長期仰賴抽取地下水度日，但近來乾旱嚴重，鄉民面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。