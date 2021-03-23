南屯大型餐廳排廢水汙染農田 環保局：最高可罰50萬元

台中市南屯區傳出灌溉用水，遭不明物汙染，隨灌溉水遍及周邊稻田，民眾向市議員朱暖英投訴，指面臨水荒還遭汙染，農民擔心一期稻作泡湯，朱暖英昨與市府相關單位到現場勘查，要求先清除髒汙丶揪汙染源，並抽檢稻穗是否被汙染，研議向肇禍者索賠。

環保局表示，市府獲報後派員稽查，查獲南屯區一家大型餐廳違法排放廢棄物，導致台中魚市場後門下游的排水溝及農田進水口有油脂塊及保麗龍碎屑，將依廢棄物清理法開罰。

另市府至鄰近農地採檢，若土壤有汙染情形，將再依土壤及地下水汙染整治法重罰，最高可處50萬元罰鍰，絕不寬貸。

朱暖英昨邀水利局丶環保局人員來到南屯區筏子東街二段的汙染所在，朱暖英表示，灌溉水嚴重不足，又遭不明物質汙染，要求市府調查，不但要依法重罰，還應負責稻作損失，至於農作是否食用，須抽檢把關。

朱暖英指出，希望環保局先清除汙染，接續農業局的報告出爐後，看看有沒有相關條件，可以替農民爭取一期稻作賠償。