台灣70年大旱 農田水利署作最壞打算補償缺水農損

台灣大旱，彰化春耕水量比往年減少七成，節氣清明過後水稻開始進入分檗、抽穗期，亟需水源供灌，縣長王惠美等人今天拜訪農田水利署彰化管理處，爭取供水正常；彰化管理處表示，已採小輪區精準配水，若真因水情影響水稻收成，會採取專案救助措施。

王惠美、立委謝衣鳯等人到農田水利署彰化管理處，農田水利署副署長林國華、農田水利署彰化管理處處長劉淑華說明彰化水情。王惠美表示，今年二月已反映中部地區缺水，希望提早擬訂補救事宜，可惜未被採納，彰化縣4萬8000多公頃稻田，以往每天供水約354萬公噸，目前僅103公噸，足足減少約7成水量，如今彰化98%稻田插秧，若真的必須停灌，希望政府超前部署，給農民優渥補償。

謝衣鳯說，彰化縣沒水庫，民生用水向外調度，農田用水來自濁水溪和貓羅溪，經濟部認為彰化農田水利用水足夠，雖然水位較低處可利用抽水讓農民汲水，但接下來四月、五月分檗與抽穗都很需要用水，希望農委會能緊急供應農耕用水，萬一真的旱象造成農損，農委會應陪同縣府人員實地會勘、共同核准給予農民天然災害補助。

農田水利署副署長林國華指出，今年1月一期稻作開始前，協調共同用濁水溪水源灌溉，那時已經察覺水情不太理想，協調中區水資源局機動調配水稻供水，接下來就是五月抽穗期，將配合加強管理與提高供水；目前水利署採取輪灌、水資源再利用等措施，未來也將持續採取相關措施，如果水情一直不理想，造成水稻結穗不良的現象，將就農業調查專案救助採取相關補償措施。