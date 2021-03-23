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盧秀燕：支持中火機組汰舊換新 反對只增不減

中央社 / 台中23日電

對於台中火力發電廠將興建2部燃氣機組，台中市盧秀燕今天表示，支持中火機組汰舊換新，但如要增加2部燃氣機組，中火就應拆除4部老舊燃煤機組，而不是備而不用。

盧秀燕上午在市政會議中表示，桃園藻礁公投引起全國民眾關心國家能源議題，總統蔡英文20日到台中市出席活動時提及希望中火能以燃氣機組換燃煤機組，對此，她代表台中市政府表示歡迎立場，也強烈呼籲中火發電機組必須汰舊換新。

盧秀燕表示，台中市擁有全國最大的火力發電廠，目前共10部燃煤機組，長期提供全國民眾用電，台中市民受害最深，因為中火使用老舊機組燒煤，造成嚴重空污。

盧秀燕強調，1部燃氣機組的發電效率大於2部燃煤機組，台電若要增加2部燃氣機組，就務必拆除4部燃煤機組，如此一來，發電量沒有減少反倒增加，中火發電量可達590萬瓩，相較原本10部燃煤機組發電550萬瓩更多，不僅國家發電量增加，台中空污也可獲改善，兩全其美。

環保局說明，中火是台中市最大的固定污染源，在市府強力管制下，中火生煤使用量已由106年1772萬噸，逐年減少至109年1229萬噸，創歷年最低紀錄。

對照空氣品質，環保局指出，台中市PM2.5年平均值從106年20.2微克/立方公尺降至109年15.4微克/立方公尺，顯示中火生煤使用量越低，對台中市空氣品質越有助益。

中火 台中市 盧秀燕

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