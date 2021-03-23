中捷綠線25日恢復試營運 盧秀燕陪市民搭首班車

台中捷運綠線將於25 日起恢復試營運，台中市長盧秀燕今天表示，當天她將從北屯總站搭乘上午6時發的第一班列車，陪同市民共同見證捷運綠線的歷史性一刻。

中捷綠線將於25日起展開為期30天的免費試營運，盧秀燕上午在市政會議中表示，這是中部地區重大交通建設，民眾攜帶電子票證即可免費搭乘，4月24日因籌備而停止服務1天，4月25日正式通車。

盧秀燕指出，捷運綠線是全國蓋最久的捷運之一，市民期待已久，最重要任務就是「安全通車」，完成中部地區也有捷運的目標，當日第一班車她將陪同市民一起搭乘，見證台中捷運綠線的歷史性一刻，「市府已經準備好了」。

台中捷運公司表示，這次試營運30天都將直接按照正式營運班表，每日上午6時至晚上12時開放搭乘，平日尖峰每5分鐘一班、離峰每8分鐘一班。

假日上午6至10時、晚上8至11時每8分鐘一班，上午10時至晚上8時每5分30秒一班；無論平假日，深夜11時後均為每15分鐘一班。

另外，因應高鐵末班車旅客轉乘需求，捷運高鐵台中站每日凌晨0時15分加開一班往北屯總站的加班車。

台中捷運公司提醒，民眾須持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）進出車站，試營運期間免費搭乘，進出站不會扣款，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。

為配合防疫，搭乘捷運請務必全程佩戴口罩，也請民眾於站內及車廂內勿飲食、先下車後上車、搭車時緊握把手或握桿，共同維護乘車安全及品質。