中捷綠線25日恢復試營運 盧秀燕陪市民搭首班車
台中捷運綠線將於25 日起恢復試營運，台中市長盧秀燕今天表示，當天她將從北屯總站搭乘上午6時發的第一班列車，陪同市民共同見證捷運綠線的歷史性一刻。
中捷綠線將於25日起展開為期30天的免費試營運，盧秀燕上午在市政會議中表示，這是中部地區重大交通建設，民眾攜帶電子票證即可免費搭乘，4月24日因籌備而停止服務1天，4月25日正式通車。
盧秀燕指出，捷運綠線是全國蓋最久的捷運之一，市民期待已久，最重要任務就是「安全通車」，完成中部地區也有捷運的目標，當日第一班車她將陪同市民一起搭乘，見證台中捷運綠線的歷史性一刻，「市府已經準備好了」。
台中捷運公司表示，這次試營運30天都將直接按照正式營運班表，每日上午6時至晚上12時開放搭乘，平日尖峰每5分鐘一班、離峰每8分鐘一班。
假日上午6至10時、晚上8至11時每8分鐘一班，上午10時至晚上8時每5分30秒一班；無論平假日，深夜11時後均為每15分鐘一班。
另外，因應高鐵末班車旅客轉乘需求，捷運高鐵台中站每日凌晨0時15分加開一班往北屯總站的加班車。
台中捷運公司提醒，民眾須持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）進出車站，試營運期間免費搭乘，進出站不會扣款，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。
為配合防疫，搭乘捷運請務必全程佩戴口罩，也請民眾於站內及車廂內勿飲食、先下車後上車、搭車時緊握把手或握桿，共同維護乘車安全及品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言