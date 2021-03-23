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中彰觀光圈打團體戰救業績 6月底前住房有回饋金抵消費

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
由中彰區域觀光聯盟與台中市旅館商業同業公會合作，串連中彰觀光圈業者舉辦「2021七淘郊饗樂 中彰首部曲，一機在手 Easy Travel」優惠活動。圖／參山處提供
由中彰區域觀光聯盟與台中市旅館商業同業公會合作，串連中彰觀光圈業者舉辦「2021七淘郊饗樂 中彰首部曲，一機在手 Easy Travel」優惠活動。圖／參山處提供

疫情重創觀光產業，中彰地區觀光圈業者大團結，舉辦「七淘郊饗樂 中彰首部曲，一機在手 Easy Travel」優惠活動，自4月1日起至6月30日，遊客於中彰地區50家合作旅宿訂房入住後，最高能拿到房價10%的電子消費回饋金，可至中彰地區合作餐飲、伴手禮觀光工廠遊樂園等84家合作店家折抵消費，吸引遊客到中彰旅遊觀光，預計可為中彰觀光圈帶來逾5000萬元的觀光效益。

在交通部觀光局與參山國家風景區管理處輔導下，由中彰區域觀光聯盟與台中市旅館商業同業公會合作，串連中彰觀光圈業者舉辦「2021七淘郊饗樂 中彰首部曲，一機在手 Easy Travel」優惠活動。

交通部觀光局執行秘書蔡明玲表示，透過觀光圈整合在地觀光業者，也搭上智慧觀光趨勢，將旅宿所提供的優惠回饋以電子票券的方式，呈現在消費者的手機上。民眾可以拿著手機直接到指定合作商家進行消費，用一支手機即可完成食宿遊購行，體驗更 Easy的旅遊模式，預期短短3個月就能在傳統旅宿業淡季，至少為整個中彰觀光圈帶來超過5000萬元的觀光效益。

台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌說，活動目前已有50家旅宿業者參與，目前仍持續接洽中，預計活動開始後可達80家以上，屆時遊客可藉由活動網站獲得最全面的住宿優惠資訊，不僅提升同業銷售利潤，更讓精打細算的遊客不再煩惱飯店優惠去哪找。

鄭生昌提到，過往觀光業者習慣單打獨鬥，藉由這次從旅宿到商家，以共享客戶的概念，串連中彰觀光圈業者一起打團體戰，提升中彰區域觀光人潮，創造優質的區域發展，未來甚至可以擴大跨域至竹竹苗觀光圈、日月潭觀光圈，吸引更多遊客來中台灣觀光。

參與活動遊客不僅享有電子消費券的優惠，回饋金消費合作廠商更遍布中彰地區各個鄉鎮，包括糕餅業者、觀光工廠、特色餐廳、特色午茶名店、好湯名泉、台中十大伴手禮業者、遊樂園等84家業者，部分指定旅宿，更加碼贈送神秘小禮物或消費券加倍回饋的多重好康，更多優惠資訊可參考活動網站https://www.ethotel365.com.tw/mid/index.html 。

中彰觀光圈業者打團體戰，舉辦「2021七淘郊饗樂 中彰首部曲，一機在手 Easy Travel」優惠活動。圖／參山處提供
中彰觀光圈業者打團體戰，舉辦「2021七淘郊饗樂 中彰首部曲，一機在手 Easy Travel」優惠活動。圖／參山處提供

觀光工廠 遊樂園 伴手禮

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