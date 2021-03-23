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中捷綠線25日試營運 盧秀燕搭首班列車與市民共同見證

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，中捷試營運第一天，她將與民眾搭第一班車，見證台中軌道元年歷史。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕表示，中捷試營運第一天，她將與民眾搭第一班車，見證台中軌道元年歷史。記者陳秋雲/攝影

台中捷運綠線3月25日展開30天免費試營運，市長盧秀燕今主持市政會議表示，這是中部地區第一條捷運，試營運一天她會搭乘早上6點的第一班列車，陪同市民共同見證。

中捷3月25日到4月23日，試營運民眾攜帶電子票證即可免費搭乘，4月24日籌備日停止服務一天，4月25日正式通車。

盧秀燕指出，捷運綠線是全國蓋最久的捷運之一，市民期待已久，最重要任務就是「安全通車」，完成中部地區也有捷運的目標，當天第一班車她將陪同市民一起搭乘，見證台中捷運綠線的歷史性一刻。

台中捷運公司表示，試營運30天按正式營運班表，每天清晨6點至深夜12點營運，平日尖峰每5分鐘一班、離峰每8分鐘一班；假日上午10點到晚上8點，每5分半鐘一班，離峰8分鐘1班。另每日深夜11點後每15分鐘一班。

另外，因應高鐵末班車旅客轉乘需求，捷運高鐵台中站每日凌晨12點15分加開往北屯總站的加班車。

台中捷運公司指出，民眾必須持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）進出車站，試營運期間免費搭乘，進出站不會扣款，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。

搭乘捷運請務必全程戴口罩，也請民眾於站內及車廂內勿飲食、先下車後上車、搭車時緊握把手或握桿，共同維護乘車安全及品質。

台中捷運 高鐵 盧秀燕

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