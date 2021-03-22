鎮瀾宮祈雨後終降甘霖 顏寛恒嘆信仰是反求諸己

中部久旱，農田水利署7日與大甲鎮瀾宮合辦祈雨法會，事隔半個月今天終於下起了陣小雨，前立委顏寬恒今在臉書上貼出「一個媽祖信眾」對此的看法，並感嘆祈雨法會「怎麼會變成陣營鬥爭的話柄呢？」。

顏寬恒並認為：「如果執政者沒有長遠眼光，那麼上蒼再怎麼願意伸出援手，也無從幫助沒有做好準備的世間」以下是他的臉書全文：