鎮瀾宮祈雨後終降甘霖 顏寛恒嘆信仰是反求諸己
中部久旱，農田水利署7日與大甲鎮瀾宮合辦祈雨法會，事隔半個月今天終於下起了陣小雨，前立委顏寬恒今在臉書上貼出「一個媽祖信眾」對此的看法，並感嘆祈雨法會「怎麼會變成陣營鬥爭的話柄呢？」。
顏寬恒並認為：「如果執政者沒有長遠眼光，那麼上蒼再怎麼願意伸出援手，也無從幫助沒有做好準備的世間」以下是他的臉書全文：
「今天，終於天降甘霖了。雖然皇天終是不負苦心人，但寬恒看到這幾天的報導，心中依舊感慨萬千，雖然不能代表廟方，但還是想以一個媽祖信眾的立場說說心裡話。
五十八年未曾執行過的祈雨儀式本應是全民團結不分黨派的活動，成與不成都應該反省自身，怎麼會變成陣營鬥爭的話柄呢？
水資源的不足不會只是上蒼的施恩與否，重點還是在於執政者的整體規劃、對產業需求的安排，對農耕用水的估算、溝渠水庫的建設、對極端氣候的估算。如果執政者沒有長遠眼光，那麼上蒼再怎麼願意伸出援手，也無從幫助沒有做好準備的世間。
這次的祈雨流程從收到公文、安排典禮、翻閱經典、研究流程、茹素吃齋，只有不到一週時間準備，全體工作人員視力好的趕緊去找文獻、翻書籍；視力不好的趕緊去向當地耆老討教。
這在早期看天吃飯的農業社會是一件何其隆重的事情，過去參與祈雨甚至要披麻帶孝，顯示典禮的慎重以及對上天祈求的慎重，意思是「即便犧牲自己，也要為百姓謀得天降甘霖」，就算皇帝來，也得乖乖的跪好跪滿。
一連串緊鑼密鼓的工作，換來的卻是一通主委與署長不克出席的電話，民間信仰願意支援，地方父母官願意投入，但中央政府卻嫌棄抽腿，天子不來，朝官不來，事後還不反求諸己，這豈不荒謬？
媽祖是許多討海人、做田人的精神支柱，海象不穩祈求媽祖、乾旱無雨祈求媽祖，大家用最謹慎的心情面對這場闊別五十八年的祭典，信眾只能虔誠祈禱，祈求祂天恩浩蕩願意庇蔭。但這次怎麼沒人反省為何執政黨在位時才幾年，竟然為何必須讓民間執行半世紀都沒有派上用場的宗教儀式呢？
「天之所助者順，人之所助者信」，信仰是讓我們反求諸己，而不是拿來指責別人。
寬恒願以此與媽祖信眾分享，但願為官者都能將黎民百姓置於心頭疼惜，趕快面對世間的紛擾。」
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