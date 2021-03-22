大葉大學名人講座 承億文旅副董分享找樂子經營學

彰化縣大葉大學舉辦「薪傳大葉．成就大業」名人講座，邀請傑出校友、承億文旅集團副董事長戴淑玲回母校分享企業經驗和人生哲學，戴淑玲說，創業要「有種」，寧願在自己喜歡的路上辛苦，走一條人煙稀少的路，也不要選別人覺得你應該走的路。

大葉大學副校長葉忠興說，戴淑玲畢業於大葉大學事業經營研究所，除了在全國最大的文創設計旅店承億文旅服務，也曾創辦小鎮慢讀、擔任嘉義市政府建設處長，豐富的學經歷，值得學弟妹向她取經。

戴淑玲今天回母校分享她自傳式的新書「找樂子經營學：有種、有趣、有態度」，

在漁村長大從小她從小立志要當老師，也曾如願成為國小代課老師，職場工作多年後，弟弟戴俊郎創辦承億集團，她和弟弟一起拼事業，旗下每一間飯店都有獨一無二的主題，為城市創造新亮點。

承億文旅結合飯店經營、文化創意與美學藝術，讓旅客體驗在地特色，目前營運中的飯店包含嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、花蓮山知道、墾丁雅客小半島，其中位於嘉義市的桃城茶樣子更連續連兩年獲網友票選全台最美飯店第一名，今年更進軍南投日月潭、高雄亞洲新灣區、台東池上，逐步完成將旗下旅店建構環島台灣的夢想，「薪傳大葉．成就大業」名人講座特別邀請戴淑玲與學弟妹面對面，傳承職場經驗。