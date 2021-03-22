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水鹿被困陷阱 登山客一起搶救 譴責不法

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣八卦山區中央嶺步道今天有登山民眾發現一隻水鹿被陷阱困住，讓人看了很不忍，幸善心民眾幫忙解開陷阱，讓水鹿恢復自由。圖／翻攝自陳慶福臉書
彰化縣八卦山區中央嶺步道今天有登山民眾發現一隻水鹿被陷阱困住，讓人看了很不忍，幸善心民眾幫忙解開陷阱，讓水鹿恢復自由。圖／翻攝自陳慶福臉書

彰化縣八卦山區中央嶺步道今天有登山民眾發現一隻水鹿被陷阱困住，清水岩生態文創產業協會總幹事陳慶福接獲通報，請志工前去幫忙解圍，不過已有善心民眾幫忙解開陷阱，讓水鹿恢復自由，但陳慶福也譴責不肖人士設陷阱獵捕野生動物的違法行徑應受制裁。

「我以為這畫面只有在新聞報導中才看得到，沒想到在好山好水的清水岩山區也淪陷了」陳慶福說，當看到山友傳來水鹿後腳被陷阱套住的影音，水鹿一掙扎，腳也被陷阱卡到流血，讓人看了很不捨。

陳慶福說，今天下午接獲通報有水鹿受困在中央嶺步道，他即請志工前去幫忙，不過登山客已先一步為水鹿解開陷阱，讓水鹿回歸山林。由於目前正是水鹿繁殖期，應是有人知道最近有水鹿出沒，而設陷阱捉補賣錢。

陳慶福說，最近八卦山脈水鹿頻繁出現，代表生態環境更好了，大家應該更加珍惜，不料卻出現不肖人士設陷阱獵捕野生動物的違法行徑，讓他覺得相當痛心，也呼籲相關單位一起來關心。

彰化縣農業處表示，接獲民眾通報後即請林務局巡山員前往視察，不過到場後水鹿已被放走，也要呼籲民眾勿設陷阱捕捉野生動物，否則將依野生動物保育法處罰6萬元到30萬元。

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