台中34噸茂谷柑外銷大馬 盧秀燕：向世界行銷台中農產

台中市政府農業局輔導農民團體外銷農特產品，以平衡國內市場供需、穩定價格，今天和明天將外銷2貨櫃茂谷柑至馬來西亞，共約34公噸，後續將持續洽談國外訂單，拓展外銷市場，減少疫情對農產外銷造成的影響，台中市長盧秀燕今天在啟運典禮中表示，台中茂谷品質良好，送禮自用兩相宜，將持續與農會、農友共同努力，向世界推廣台中優質農產品。

東勢區與石岡區農會今天在東勢果菜市場聯合舉辦「茂谷柑外銷馬來西亞啟運典禮」，盧秀燕表示，她上任後積極推廣台中各項農產品，更赴香港行銷茂谷柑，在農會認真輔導、農民用心栽種下，台中柑橘品質好、價格合宜，柑橘去年外銷相較前年更成長30%，市府將持續努力，讓農友收益更好，把台中農產行銷全世界。

農業局表示，台中茂谷柑栽培面積約552公頃，年產量超過1萬公噸，主要種植於東勢、和平、石岡等大安溪河谷，因日夜溫差大，果實酸甜適中、著色均勻，品質極佳；近期鳳梨外銷狀況引起關注，新冠肺炎疫情也造成國際航運混亂，農業局持續努力減少此情況對台中農產外銷造成的影響，目前積極開拓馬來西亞、新加坡、汶萊、日本、中國大陸等市場，並以多元方式輔導茂谷柑於國內外各通路流通，調節產銷，維持合理穩定的價格。