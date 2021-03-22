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考察台74線匝道工程 林佳龍：讓霧峰成南台中轉運中心

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
立法委員何欣純（左四）呼籲台中市政府加速大里美群橋的拓寬。圖／何欣純服務處提供
立法委員何欣純（左四）呼籲台中市政府加速大里美群橋的拓寬。圖／何欣純服務處提供

交通部長林佳龍今視察台74線快速道路大里及霧峰匝道工程進度，表示已指示公路總局與高公局協助規劃整個公路網搭配轉乘系統，讓霧峰成為南台中轉運中心，整體提升台中城市格局。

林佳龍是應立法院交通委員會邀請進行台中交通建設考察，立法委員何欣純、邱臣遠丶陳柏維及市議員李天生、林德宇、蘇柏興特助等人都參與今天的行程。

林佳龍說，大台中在縣市合併後，需要進行都市縫合，台74線台中環線在草湖段的交流道目前已施工，搭配聯絡道與側車道三合一的平面道路，也是他擔任台中市長時積極推動，現在交通部也已執行中，未來進入草湖無論是大里或霧峰地區發展，包括軟體園區與工業區車流上下74號環線都更便利。在北台中交流道相互串連部分，目前北台中有國1連結台74系統交流道，預計後年通車，還有國4豐潭段銜接台74線，預計明年年通車。

他說，大里溪到草湖溪之間有三個匝道，包括草湖地區、十九甲及六順路，都將進一步讓74號道路與國道1、3、4、6號彼此以交流道串連，作為南台中路網規劃，他也指示公路總局與高公局協助規劃，讓霧峰地區成為轉運中心，實現過去在台中市規劃的政績，也盼地方與中央同心密切合作。

何欣純也在考察中指出，大里區美群橋1994年興建完成，跨越草湖溪，連接大里與霧峰地區，但橋面路寬只有8米，交通尖峰時段車流龐大，人車爭道險象環生。根據市府建設局計畫，美群橋預計規劃完工後的橋樑寬幅達15米，配置雙向各2車道， 另有設置雙向人行道及護欄設施，串聯兩側自行車道，提供安全便捷的人行空間，經費粗估約需1.3億，正式計劃擬定中，未來將向中央爭取經費補助。

交通部長林佳龍（右二）今視察台74線快速道路大里及霧峰匝道工程進度，表示要讓霧峰成為南台中轉運中心，整體提升台中城市格局。圖／交通部提供
交通部長林佳龍（右二）今視察台74線快速道路大里及霧峰匝道工程進度，表示要讓霧峰成為南台中轉運中心，整體提升台中城市格局。圖／交通部提供

林佳龍 車道 人行道

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