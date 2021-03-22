考察台74線匝道工程 林佳龍：讓霧峰成南台中轉運中心

交通部長林佳龍今視察台74線快速道路大里及霧峰匝道工程進度，表示已指示公路總局與高公局協助規劃整個公路網搭配轉乘系統，讓霧峰成為南台中轉運中心，整體提升台中城市格局。

林佳龍是應立法院交通委員會邀請進行台中交通建設考察，立法委員何欣純、邱臣遠丶陳柏維及市議員李天生、林德宇、蘇柏興特助等人都參與今天的行程。

林佳龍說，大台中在縣市合併後，需要進行都市縫合，台74線台中環線在草湖段的交流道目前已施工，搭配聯絡道與側車道三合一的平面道路，也是他擔任台中市長時積極推動，現在交通部也已執行中，未來進入草湖無論是大里或霧峰地區發展，包括軟體園區與工業區車流上下74號環線都更便利。在北台中交流道相互串連部分，目前北台中有國1連結台74系統交流道，預計後年通車，還有國4豐潭段銜接台74線，預計明年年通車。

他說，大里溪到草湖溪之間有三個匝道，包括草湖地區、十九甲及六順路，都將進一步讓74號道路與國道1、3、4、6號彼此以交流道串連，作為南台中路網規劃，他也指示公路總局與高公局協助規劃，讓霧峰地區成為轉運中心，實現過去在台中市規劃的政績，也盼地方與中央同心密切合作。