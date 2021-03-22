老祖宗接受線上掃墓嗎？ 彰市及員林市都推廣困難

清明節即將到來，很多民眾已陸續開始掃墓祭祖，為避免因路途遙遠或者塞車，以及因疫情防止引發群聚效應等因素，近年來內政部積極推動線上追思系統在家遙祭，但已建立線上追思系統的彰化市及員林市，至今都不到10人使用，顯然民眾對於線上掃墓接受度低。

彰化市殯儀館指出，市公所建立的線上祭拜系統，至今民眾申請帳號上線，仍不到10人使用，顯然民眾仍不無法接受；員林市公所在2020年建立的線上追思系統，再更新功可以留言，依然乏人問津，累計至今可能也才10多人使用，今年則還是掛零，員林市公所民政課表示，應是民眾還是有要到現地祭拜的觀念，不習慣採線上祭拜，對祖先更是不敬。

此外，為避免燒太多紙錢造成空氣汙染，彰化縣環保局結合縣內26鄉鎮市公所在公墓和納骨塔，共設置有47處紙錢集中點並提供清明祭祀疏文供民眾使用。環保局強調，為消弭民眾疑慮並表達尊重傳統習俗，已在今年3月19日完成溪州焚化廠淨爐儀式，讓民眾安心配合紙錢集中燒。

環保局表示，如民眾有紙錢清運需求，可洽各鄉鎮市清潔隊詢問，或撥打紙錢集中清運專線（04）7119356諮詢（服務時間周一~周五上午8時到下午5時），詳細資訊已公布在環保局網站供瀏覽下載