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民眾中市七期公園遛馬 建設局：依法勸離

中央社 / 台中22日電
台中市七期豪宅區夏綠地公園，有人遛馬。市府建設局表示違法最高可罰一萬元。圖/讀者提供
台中市七期豪宅區夏綠地公園，有人遛馬。市府建設局表示違法最高可罰一萬元。圖/讀者提供

台中市七期重劃區的夏綠地公園，竟出現民眾遛馬畫面，台中市建設局今天表示，由於馬不是寵物性質，依法不得進入公園，市府針對違規行為予以勸離，如屢勸不聽將依法開罰。

有民眾於21日在台中國家歌劇院對面的夏綠地公園遛馬，市府據報後，隨即派員到場，針對民眾違規行為進行勸導，民眾也在當下帶馬匹離開。

建設局指出，馬隻屬於畜牧類動物，如在陌生或有潛在危險的環境，容易讓馬焦慮緊張，出現無法預測的狀況，甚至可能產生攻擊性，為避免傷及一般民眾，依「台中市公園及行道樹管理自治條例」中不得攜帶動物的規定，針對民眾違規行為予以勸導離開。

建設局表示，公園依法雖不得攜帶動物進入，但符合「動物保護法」及「台中市動物保護自治條例」規定的「寵物」，且其體型及種類符合規範，並使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施，則不在此限。

建設局強調，對動物最好的照顧，就是讓牠在適合其生長習性的地方放養，而非影響或危及其他民眾的使用安全，如有違規情形屢勸不聽者，市府將依「台中市公園及行道樹管理自治條例」等相關規定罰處，呼籲民眾務必遵守公園使用守則。

台中市 寵物 重劃區

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