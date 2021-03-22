龍井清潔隊揪感心 助12名弱勢回收戶高於市價收購

台中市龍井區清潔隊看到區內12名經濟弱勢的資源回收個體戶，在大街小巷辛苦回收物資賺微薄收入，主動提供到府載運資收物服務，且高於一般回收費率，補助每人每月最高5000元，減輕弱勢家庭經濟負擔。

環保局表示，龍井清潔隊去年1月開始，主動派員到轄區內12名資收個體戶家中回收。其中郭姓婦人丈夫過世，獨自撫養2名在學子女，平常仰賴手工代工及撿拾變賣回收物維持生活，身體狀況不佳，生活艱苦，龍井清潔隊知道後，每月主動到府關心回收狀況，並協助運送回收物再交付補助金。

郭姓婦人表示，清潔隊員們幫忙整理回收物再載回清潔隊，讓她減輕不少生活負擔，也感受到社會充滿溫暖。

龍井清潔隊員樊小花及陳怡甄說，工作可幫助社會中經濟弱勢者減輕經濟負擔是很有意義的事，當聽到他們的感謝，也覺得自己生活充滿意義，將持續關懷弱勢需求的個體戶。

環保局長陳宏益指出，資收個體戶沿街撿拾回收物，每日回收量不穩定，清潔隊主動到府載運，減少資收個體戶暴露在與車爭道的危險中，且提供每人每月最高5000元回收補助，環保局將持續努力提供便民服務。