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龍、昌批盧擋山手線建設 中市府：盼交通部速核定

聯合報 / 記者洪敬浤
立法院交通委員會今考察台中軌道建設，交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌批評中市府擋建設。台中市交通局長葉昭甫說，盼交通部儘速核定山海環線計畫。記者洪敬浤／攝影
立法院交通委員會今考察台中軌道建設，交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌批評中市府擋建設。台中市交通局長葉昭甫說，盼交通部儘速核定山海環線計畫。記者洪敬浤／攝影

立法院交通委員會今上午到台中考察台中山海環線鐵路規劃，交通部長林佳龍說，山海環線目前還有大慶-烏日高架化、海線立體化與甲后線新建鐵路，交通部將全額出資海線雙軌化，大慶-烏日高架已核定，希望中市府能支持同意出資，完成山海環線。

台中市交通局長葉昭甫說，市府對交通建設的投入，相較過去更加努力，山海環線維持林部長當初所提方案，至於鐵道局的海線雙軌化計畫，目前仍在可行性研究，市府希望能提升海線鐵路容量，盼兩案都獲中央支持，並在綜合規劃階段整合。

山海環線（大台中山手線）由交通部長林佳龍在擔任台中市長時所提出，現任市長盧秀燕上任後，爭取全額由中央補助。全案分成4項子計畫，山線鐵路高架化（豐原-大慶段）已完成，還有大慶-烏日高架化、海線立體化與新建甲后線鐵路。

林佳龍說，大慶-烏日高架化攸關烏日都市計畫與周邊發展，捷運綠線以高架化，鐵路也要高架化，中央已同意出資，希望盧市府也同意配合款，讓建設早日動工；海線（談文-追分段）平面雙軌化中央全額負擔，可提高海線交通量能；甲后線已核定，至於採取何種軌道形式再研究。

今上午立委會勘時，林佳龍說，他身為台中人，看到這兩年台中進步停滯，甚至規劃的建設取消，軌道路網就是其一，讓他很著急。立法院副院長蔡其昌批評盧秀燕，當市長不能什麼都擋，山海環線不支持、中火燃煤改燃氣機組也不支持，並非市民之福。

林佳龍 立法院 盧秀燕

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