搶搭中捷互較勁 蔡其昌：離選舉還久沒什麼較不較勁的

台中捷運綠線25日恢復試營運，台中市長盧秀燕今早10點率先試乘，從文心崇德站搭到市府站。立法院交通委員會今早也安排視察台中捷運，立法院副院長蔡其昌上午11點從高鐵台中站搭到捷運大慶站，兩人各自搭乘未碰面，互別苗頭意味濃厚。

蔡其昌說，當初捷運試營運期間，他曾前往搭乘，這次斷軸後修復再度恢復試營運，他也要來搭搭看，電聯車啟動速度仍過快，發車瞬間很容易跌倒。

他強調，今天視察是由立法院交通委員會安排，他也不知道市府行程，沒有什麼較不較勁的，離市長選舉還很久，沒有人要互相較勁，畢竟選舉較勁只有幾個月，但其他時間中央、地方應該合作努力建設。

台中市長盧秀燕表示，捷運斷軸經修復後，過程很不容易，她特地在試營運前以身作則，讓市民放心搭乘；今天行程很早就安排了，希望大家把焦點放在捷運上，讓捷運回歸捷運，不要讓捷運沾染政治。