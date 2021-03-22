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中捷綠線將恢復試營運 中信兄弟主題站驚艷開箱

中央社 / 台中22日電

台中捷運綠線將於25 日起恢復試營運，其中今天開箱的中信兄弟主題站「文心崇德站」今天開箱，市長盧秀燕說，盼成為全國最有特色的主題車站，歡迎大家支持棒球及在地球隊。

台中捷運攜手中信兄弟隊，將距離洲際棒球場最近的捷運站「文心崇德站」打造為中信兄弟主題車站，不僅有球星與吉祥物主視覺，更有球員特別錄製的廣播，要給球迷驚喜。

盧秀燕上午出席開站儀式，邀請球迷打卡為球隊加油，會後更親自搭乘捷運，視察車廂開關門速度、起步加速率、噪音改善情形，宣告市府已做好萬全準備，迎接25日試營運。

盧秀燕表示，文心崇德站開箱，是全國唯一常設性主題車站；這裡距離中信兄弟隊主場「台中洲際棒球場」非常近，市府與中信兄弟隊一同發想討論，以中信兄弟當作主題特色，站體搭配影像十分有趣且充滿活力，希望成為全國最有特色的主題站，歡迎大家支持棒球及在地球隊。

中信兄弟領隊劉志威表示，很高興中信兄弟有機會與台中捷運合作，中信兄弟將全力做好主題車站示範，希望讓大家來到文心崇德站就能提前感受球場氛圍。目前正值中華職棒賽季，捷運綠線也將於25日起展開為期30日免費試營運，歡迎搭捷運來看球。

捷運綠線試營運後，中信兄弟啦啦隊與球隊吉祥物小翔將到主題車站擔任一日站務員，與乘客互動。民眾於賽季期間到主題車站與任一中信兄弟有關的布置合照，打卡「#中信兄弟挺中捷」上傳個人社群媒體，比賽日至台中洲際棒球場服務台出示打卡畫面，即可獲得紀念明信片，未來將不定期舉辦聯合活動，請球迷留意。

台中捷運 中信 盧秀燕

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