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蔡其昌也搭中捷別苗頭？ 盧秀燕：捷運別沾政治味
台中捷運攜手中信兄弟，在距離洲際棒球場最近的捷運站「文心崇德站」打造為中信兄弟「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站，今舉行記者會。市長盧秀燕與中信兄弟一起「開箱」，立法院副院長蔡其昌也率團從高鐵站搭綠線「考察台中地區交通建設-捷運綠線營運前改善辦理情形」，兩人前後差1小時，被問到是否互別苗頭？盧秀燕表示，這場記者會規劃已久，她認為應把焦點放在捷運「不要沾政治味！」
盧秀燕受訪表示，台中捷運建了10幾年，市民非常期待，她表示今天搭乘，一是今天為了文心崇德站打造中信中弟主題開記者會，再則試乘， 讓市民知道捷運很安全。
媒體問起，蔡其昌今天也來搭中捷，是否有互別苗頭的味道？盧秀燕說，她希望大家把焦點放在捷運。她提到，文心崇德打造中信兄弟「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站是規劃已久，早已安排好的活動，她強調把焦點放在捷運，不要沾政治味。
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