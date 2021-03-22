台中大安濱海改造5月中旬完工 將增設觀海平台

台中市觀旅局持續投入經費打造大安濱海樂園，戲水區北側將再增設觀海平台，平台下方廊道規劃遮雨棚，也在海堤設置景觀造型休憩座椅，打造大安濱海樂園觀海新景點，讓遊客體驗更友善的景觀環境，工程預計今年5月中旬可完工啟用。

台中市觀旅局長林筱淇表示，觀海平台完成後，對於即將在今年6、7月舉辦的中台灣最大海洋盛事「2021大安沙雕音樂季」，遊客可登上觀海平台透過不同高度欣賞沙雕之美，另在秋冬之際辦理的風箏衝浪競賽時更是遊客最佳的觀賽與攝影位置，中市觀旅局對於大安濱海樂園區各項設施改善工程持續進行，大安旅客服務中心整修也即將完工，將以亮麗色彩呈現清新、活潑風格面貌重新啟用，藉此提升大安濱海樂園觀光魅力，帶動台中海線觀光人潮。

林筱淇表示，大安濱海樂園去年7月委託民間機構營運後，建造親子家庭、情人朋友的濱海豪華露營空間新選擇，開幕至今已吸引許多遊客前往體驗親海戲水、觀賞夕陽、探索生態、觀星夜宿享美食，也成為網美網帥拍照打卡的熱搜海洋勝地，大安濱海風景區擁有全台中獨一無二的海天一線濱海沙灘，除白天可以玩沙戲水欣賞大安海美麗湛藍海景，黃昏時還能在觀海平台與晚霞合影留念。

觀旅局指出，大安濱海改造工程提升風景區觀光環境品質，搭配周邊濱海觀光景點包括龜殼生態公園、大安水蓑衣生態教育園區及休閒農漁園區等，適合規劃慢遊海線二日遊行程；建議第一天可到休閒農漁園區體驗控窯撈蛤等農趣活動，傍晚到大安濱海戲水玩沙踏浪、欣賞晚霞，並入住安心旅宿，第二天再到附近大安龜殼生態公園、水蓑衣生態教育園區走走，體驗不同於都市生活的濱海遊程。大安還有各式當地農特產品供挑選，大安飛天豬、各式芋頭糕餅、芋燒酎等，都是伴手禮的好選擇。