台中捷運主題站夠「兄弟」 文心崇德站熱呼呼開箱

台中捷運綠線打造「文心崇德站」為「中信兄弟站」站場內隨處有「兄弟」主視覺，營造台中主場氣氛，進站如進球場。捷運綠線3月25日試營運。

中信兄弟主題車站開站記者會有中信兄弟啦啦隊Passion Sisters熱舞，市長盧秀燕並抽考，臨時請「大師兄」林智勝擔任靠站廣播，提醒到站並把手機放下出站，順利過關。

盧秀燕表示這是台中捷運綠線沿線18站目前唯一的主題車站，且不是快閃而是長期駐點。她表示，這是有趣又好玩的車站，適合旅遊，歡迎打卡。