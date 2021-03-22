台中捷運主題站夠「兄弟」 文心崇德站熱呼呼開箱
台中捷運綠線打造「文心崇德站」為「中信兄弟站」站場內隨處有「兄弟」主視覺，營造台中主場氣氛，進站如進球場。捷運綠線3月25日試營運。
中信兄弟主題車站開站記者會有中信兄弟啦啦隊Passion Sisters熱舞，市長盧秀燕並抽考，臨時請「大師兄」林智勝擔任靠站廣播，提醒到站並把手機放下出站，順利過關。
盧秀燕表示這是台中捷運綠線沿線18站目前唯一的主題車站，且不是快閃而是長期駐點。她表示，這是有趣又好玩的車站，適合旅遊，歡迎打卡。
文心崇德站鄰近台中市洲際棒球場，中信兄弟為中華職棒台中主場球隊，為加強在地連結，中信兄弟與台中捷運公司合作，將文心崇德站打造為中信兄弟主題車站，營造台中主場氣氛。
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