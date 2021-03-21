貼心小設計大安全 彰化埔鹽試燈產業道路亮起來

彰化縣埔鹽鄉竹安宮旁的產業道路十字路口多了一排警示燈，埔鹽鄉長許文萍說，這是仿照高速公路轉彎處的警示燈設計，讓該路段亮起來，也能提醒用路人要小心，如果裝設效果好，未來會考慮在其他危險路段增設。

竹安宮旁的產業道路十字路口一周前由公所裝設新的警示燈，讓原本很暗的產業道路亮起來，許文萍說，這是貼心的小設計大安全，埔鹽鄉產業道路多，沒辦法都裝設路燈，但有些路口又常發生車禍，為了鄉親安全，最近公所引進這種警示燈，首站先裝在竹安宮旁的危險路口進行測試。