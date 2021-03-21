貼心小設計大安全 彰化埔鹽試燈產業道路亮起來
彰化縣埔鹽鄉竹安宮旁的產業道路十字路口多了一排警示燈，埔鹽鄉長許文萍說，這是仿照高速公路轉彎處的警示燈設計，讓該路段亮起來，也能提醒用路人要小心，如果裝設效果好，未來會考慮在其他危險路段增設。
竹安宮旁的產業道路十字路口一周前由公所裝設新的警示燈，讓原本很暗的產業道路亮起來，許文萍說，這是貼心的小設計大安全，埔鹽鄉產業道路多，沒辦法都裝設路燈，但有些路口又常發生車禍，為了鄉親安全，最近公所引進這種警示燈，首站先裝在竹安宮旁的危險路口進行測試。
只要車子經過車燈一打，警示燈就會閃，的確能提醒民眾經過時要更注意安全，許文萍說，這種警示燈又是太陽能省電，鄉親說夜間的照明效果又很美，兼具安全和美觀，可說是一舉兩得。
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