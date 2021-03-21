彰化卦山村公益市集義賣 所得捐助建造伯立歐家園

彰化縣政府今天在八卦山上的卦山村─美學生活聚落舉辦「Women38 in卦山村 公益市集」，設有50攤文創攤商，集結民眾、社團、婦女團體等，協助募集家中用不到的物品，提供愛心義賣，義賣所得將捐助給「社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會」，作為建造伯立歐家園之用。

此一公益活動結合彰化縣花之鄉國際蘭馨交流協會、彰化縣志願服務協會、各婦女團體、卦山村創業職人及外駐文創攤商共50攤，與會的彰化縣長王惠美說，期望藉由這次的活動，提供一個機會及平台，促進民眾的參與並彼此分享、互惠，傳達愛物惜物及「環保、友善、再利用」的精神。

彰化縣創藝美育協會總幹事許晉榮說，這次辦理的地點是經縣府打造的「卦山村-美學生活聚落」，有藝文、手作、文創、餐飲市集等，由18位在地青年與職人以美學生活為核心進駐空間，歡迎大家前往走走。

社會處表示，除規劃公益市集外，「卦山村-美學生活聚落」透過四種風格開設教室、藝廊、賣店，與旅人交流生活的感動，形成多元互動又充滿藝文的聚落空間。